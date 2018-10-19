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Çeltiği karayolunda kurutuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

EDİRNE'de çeltik (pirinç) hasadı devam ederken, üreticilerin bazıları, ürünlerini karayolu üzerinde kurutmayı tercih ediyor.

Çeltiği karayolunda kurutuyorlar

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de çeltik (pirinç) hasadı devam ederken, üreticilerin bazıları, ürünlerini karayolu üzerinde kurutmayı tercih ediyor. Üreticilerden Hüseyin Tekin, "Yola serip çeltik kurutma biraz zahmetli oluyor ama ne yapacaksın, kurutmaya gitsek masraf biraz daha yükselir. Böyle 300-500 lira cebimize kalır diye hesaplıyoruz" dedi.
Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 51'ini karşılayan Edirne'de, üretici hasadını sürdürürken, bir yandan da ürünlerini kurutmaya çalışıyor. Sularla kaplı tarlalarından çeltiklerini biçen üreticiler, kurutma kazanlarında kurutup satmak için çuvallara doldururken bazı çiftçilerde, saati 100 liradan kurutma fiyatını pahalı buluyor. Bu üreticiler ise ürünlerini karayolları, yan yollarla ve köy yollarına sererek güneşte kurutmayı tercih ediyor. Güneşli havada asfalta serilen çeltik, gün batımına kadar ellerde fırçalarla ters düz çevrilip karıştırılmasının ardından traktör römorklarına yükleniyor. Ücretsiz kurutulan çeltikler daha sonra çuvallara dolduruluyor.
'300- 500 LİRA CEBİMİZE KALIYOR'
Edirne-Uzunköprü ilçesi karayolunun Aslıhan köyü girişinde hasat ettikleri çeltiklerini asfalta döküp kurutan üreticiler zaman zaman trafiğe de tehlikeye düşürürken, kendi hayatlarını da tehlikeye atıyor. Üreticilerden Hüseyin Tekin, "Yola serip çeltik kurutma biraz zahmetli oluyor ama ne yapacaksın, kurutmaya gitsek masraf biraz daha yükselir. Böyle 300- 500 lira cebimize kalır diye hesaplıyoruz. Bu yıl girdiler mazot başta olmak üzere çok arttı, kar edeceğimizi düşünmüyoruz. Bir de çeltiklerimizi çok düşük fiyata almaya çalışıyorlar. Devlet çeltik alım fiyatını açıklamadı. Şu anda çeltiğimizi almaya gelen de yok. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi. Üreticilerden Mehmet Kenan, zarar ettikleri ürünleri de bir de ton başına 100 lira kurutma parası ödememek için karayollarını tercih ettiklerini söyledi.

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Çeltiği karayolunda kurutuyorlarÇeltiği karayolunda kurutuyorlarÇeltiği karayolunda kurutuyorlarÇeltiği karayolunda kurutuyorlar

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