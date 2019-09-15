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"Çeltik bekçileri" nöbette

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de, tarımsal sulama ve kalkınma kooperatifi çalışanları, hasat gününe kadar ürünlerin ekilmesinden sulanmasına kadar kontrolünü yapıp nöbet tutuyor - Çeltik ekili tarlaları gün boyunca vardiyalı kontrol eden bekçiler, mola zamanlarında kooperatif binasında bir araya geliyor - Çeltik bekçisi İsa Gürcan: - "Çeltik yeri sürülür, hazırlanır, ekilir, ilacı verilir, sulaması yapılır ve aylarca bu sulama devam. Biz de bunun kontrolünü yapıyoruz"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de, tarımsal sulama ve kalkınma kooperatifi çalışanları, hasat gününe kadar tarlalarda nöbet tutuyor.

Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 44'ünün gerçekleştiği Edirne'nin Meriç ve İpsala ilçelerinde yaklaşık 500 bin dekar tarlada 420 bin ton çeltik üretimi yapılıyor.

Yöredeki "çeltik bekçileri", ekiminden biçimine dek suyla beslenen tarlalardan yaklaşık 5 ay gözünü ayırmıyor.

Çiftçinin "beyaz altın" olarak tanımladığı çeltik ekili tarlaları gün boyunca vardiyalı olarak kontrol eden bekçiler, mola zamanlarında kooperatif binasında bir araya geliyor.

Çeltik ekiminin yapıldığı mayıs ayında nöbete başlayan bekçilerin görevi, hasadın sona erdiği eylül ayının sonuna kadar sürüyor.

- "Çeltik bir çocuk gibi büyür"

Küplü Tarımsal Sulama ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsa Eşkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeltiğin "bebek gibi" ilgi bekleyen bir ürün olduğunu söyledi.

Bölgedeki çiftçilerin büyük bölümünün çeltik üretimi yaptığını belirten Eşkin, "Çeltik bir çocuk gibi büyür. Zahmeti çoktur. Kooperatifin görevlendirdiği çeltik bekçilerimiz görev süresince Meriç Küplü bölgemizdeki çeltik tarlalarının suyunu verir, kontrolünü yapar. 5 nöbetçimiz kooperatif binasında kalıyor. Geceleri de nöbete devam ediyorlar. Kooperatif binamızda bir de aşçımız çalışıyor. Çeltik bekçilerimiz istirahat zamanları ve yemek öğünlerinde binamızda dinleniyorlar." dedi.

Eşkin, çeltiğin zorlu bir yetişme sürecinden geçerek pirinç olarak sofralara geldiğini dile getirdi.

- "Çeltik tavalarına göz kulak oluyoruz"

Çeltik bekçisi 74 yaşındaki Hasan Öfke de çocukluğunun çeltik tarlasında geçtiğini ve yarım asırdır bu işi yaptığını anlattı.

Meriç'in Küplü köyünde çeltik üretimi de yaptığını ifade eden Öfke, "Buradaki ailelerin geçim kaynağı çeltik. Hepsi bir ucundan tutmuş. Bizim zamanımızda çeşit azdı, Osmancık ve baldo çeşitlerini bilirdik, şimdi çeşitlendi. Biz de burada ekmeğimizi kazanıyoruz. Köylümüzün çeltiği ekili, burada kooperatifimiz aracılığıyla çeltik tavalarına (çeltik tarlası) göz kulak oluyoruz. Çeltik bekçiliği de bize bir meslek oldu. Burada nöbetleşe kalıyoruz. Gün aşırı değişiyoruz vardiyaları. Sulamayı ve bakımını yapıyoruz." diye konuştu.

Çeltik bekçisi 50 yaşındaki İsa Gürcan ise pirincin Türkiye'de çokça tüketildiğini belirterek, "İnsanlarımızın damak tadına uygun güzel ürün yetiştiriyoruz. Çeltik yeri sürülür, hazırlanır, ekilir, ilacı verilir, sulaması yapılır ve aylarca bu sulama devam. Biz de bunun kontrolünü yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürcan, sezonluk sigortalı olarak 19 bin lira kazandıklarını anlattı.

Çeltik bekçisi 63 yaşındaki Muzaffer Günday, 5 yıldır kooperatifte çeltik bekçiliği yaptığını, hasat vakti yaklaşan ürünün can damarının su olduğunu kaydetti.

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Çeltik bekçileri Küplü Tarımsal Sulama ve Kalkınma Kooperatifi Nöbet sulama

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