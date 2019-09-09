HABER

Çeltik diyarında hasat başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: - "Çeltik hasadı için biçerdöverler tarlalara girdi. Üreticilerimize bol ve bereketli bir dönem diliyorum"

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Edirne'de hasat başladı.

Olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tavalarındaki suyun kurumasıyla biçerdöverler hasat mesaisi için tarlalara girdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, çeltik diyarı Edirne'de hasadın bereketli başladığını söyledi.

Hasat döneminin mevsim koşullarına göre yaklaşık 40 gün süreceğini belirten Arabacı, üreticilere hayırlı bir sezon diledi.

Arabacı, Edirne'de çiftçilerin büyük emek vererek hasat dönemine geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çeltik hasadı için biçerdöverler tarlalara girdi. Üreticilerimize bol ve bereketli bir dönem diliyorum. Çeltik bölgemiz için çok önemli. Toprak yapımız ve iklimimizin uygunluğuyla ve modern tarım uygulamalarımızla dünya standartlarında üretim yapıyoruz.

Bu yıl girdi maliyetlerimizde yaklaşık yüzde 35'lik bir artış oldu. Maliyetlerimiz göz önüne alınarak bir fiyat belirlenmeli. En az 4 liralık bir fiyat bekliyoruz. Aynı zamanda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de alım yaparak üreticiyi rahatlatmasını istiyoruz."

Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünden üretici Ahmet Kara ise ilk verimlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Dönüm başına ortalama 700 kilogram çeltik biçtiklerini aktaran Kara, "Çeltik üretimi için üreticiler büyük emek harcıyor. Maliyetler göz önüne alınarak bir fiyat belirlenmeli. Hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (1)Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (1)
Bitlis'te 92 bin öğrenci ders başı yaptıBitlis'te 92 bin öğrenci ders başı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çeltik hasadı Edirne Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı verim

En Çok Okunan Haberler

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününde paylaşmak için!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı kutlanıyor!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün 'gizli gücü' Diyarbakır'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.