Çeltik diyarında hasat sona erdi

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Edirne'de hasat sona erdi.

Olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tavalarındaki suyun kurutulmasıyla biçim için araziye giden üreticilerin 2 aylık zorlu mesaisi tamamlandı.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, rekolte ve kalite açısından iyi bir hasat dönemi geçirdiklerini söyledi.

Edirne'de üreticinin dünya standartlarında pirinç yetiştirdiğini ifade eden Ergin, "Üreticiler olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu yıl sezon başında normal fiyatlarda son dönemlerde düşüş yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yapmaya başlamasını ve fiyatların yükselmesini bekliyoruz." dedi.

Bereketli bir hasat sezonu yaşandığını vurgulayan Ergin, şunları söyledi:

"2 ayı geçkin bir süredir devam eden hasat mesaisi, geç ekilen çeşitlerin de biçilmesiyle tamamlandı. Rekolte ve kaliteye bakarsak güzel bir sezon geçti. Geçtiğimiz yılın üzerinde bir verim aldık. Dekarda ortalama 900 kilogram çeltik biçildi. Bu açıdan beklentilerimiz karşılandı. Edirne, Türkiye çeltik üretiminde lider kent. Kent olarak tek başımıza ülke üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiriyoruz. Son dönemdeki gelişmelerin ardından girdi fiyatlarımızda bir artış oldu. Bunun karşısında çeltik fiyatlarının da aynı oradan artması gerekli. Hasat sezonunda istenilen fiyat oluşmadı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahalesiyle fiyatların beklentileri karşılamasını istiyoruz. Dünya standartlarında üretim yapıyoruz. Bizler üretici olarak pirinç açığını kapamaya talibiz. Bu konuda devletimizden daha çok destek talep ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl daha verimli olacak."

