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Çeltik ekimi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde çeltik ekimlerine başlandı.

Çeltik ekimi başladı

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Manyas ilçesinde çeltik ekimlerine başlandı. Ekim hakkında konuşan Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "Bu yıl girdi maliyetlerimiz yüksek, en düşük maliyetimiz yüzde 60. En basitinden DSİ’nin vermiş olduğu su bedelinde bile yüzde 40-45 artış olmuştur" dedi. Buğdaydan sonra ilçe tarımının en önemli ürünü olma özelliğini taşıyan ve ülkemizin de önemli ekim alanlarından birisi olan çeltik ekimleri başladı. Çeltik ekimlerinin Mayıs ayı sonuna kadar süreceği belirtildi.
Ekim öncesi hazırlanan alanların 10 santimetre yüksekliğinde suyla doldurulmasından sonra çiftçiler, sırt motorları ve traktörlerle çeltik danelerini dekarı 20 kilogram olmak üzere suyla buluşturuyorlar. Geçen yıl 60 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığı, bu yıl ise bu rakamın 65 bin dekar olmasının beklendiğini söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "Sulanabilir alanların artmasıyla birlikte ekim alanı da genişliyor, çeltik cinsine göre 120 ile 150 gün arasında hasat edilme durumuna geliyor. Bölgemizde Baldo, Osmancık ve yabancı çeşit olmak üzere üç çeşit çeltik ekimi yapılıyor. Çiftçi bu konuda arayış içerisinde, hastalığa dayanıklı, boy yapmayan, yatmayan, verimi bol olan çeşitler üzerinde durmakta, tabi gözle görürse o çeşitleri tercih etmektedir. Bu yıl girdi maliyetlerimiz yüksek, en düşük maliyetimiz yüzde 60, en basitinden DSİ’nin vermiş olduğu su bedelinde bile yüzde 40-45 artış olmuştur. 58 liralık su bedeli 80 lira olmuştur. Bunun yanında mazot, gübre girdileri de çok yüksek" diye konuştu.
Çeltik ekimlerinin Mayıs ayı sonuna kadar süreceği belirtildi.

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Çeltik ekimi başladıÇeltik ekimi başladıÇeltik ekimi başladıÇeltik ekimi başladı

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