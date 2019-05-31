Çeltik işçilerinin ramazanda zorlu mesaisi

Göl, ramazan ayında da yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Çalışmalar zor oluyor ama Allah susuzluğun sabrını veriyor. Ramazan ayında normal günden daha rahat oluyorum. Normalde tarlayı her tur attığımda suya ihtiyaç duyardım ama şu anda fazla susuzluk hissetmiyorum. İkindiden sonra iftara yakın biraz susuzluk hissi oluyor." diye konuştu.

Ramazan olsa da çalışmak zorunda olduklarını ifade eden Kaşıkçı, "Günde yaklaşık 12 saat çalışıyoruz. Hem oruçlu olup hem de işlerle uğraşmak biraz gayret istiyor. Özelikle su içinde çalışıyoruz. Oruçlu olduğumuz için suya ihtiyaç duyuyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bir çocuk gibi çeltiği yetiştiriyoruz"

Küçüklüğünden beri çiftçilik ve hayvancılık yaptığını belirten Tekin Çelik de çeltik işçiliğinin hem zor hem de maliyetinin yüksek olduğuna işaret etti.

Yaklaşık 130 dönümlük arazide çeltik yetiştirdiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Şu an ekim aşamasındayız. Allah'a şükür çalışmalarımız iyi gidiyor. Zor olsa da mecbur bu işi yapıyoruz. Ramazan ayında olmamıza rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu ayın sonunda ekim süreci bitecek. Çeltiği eylüle kadar bir çocuk gibi yetiştiriyoruz. Her gün gelip bakımını yapacaksın, ilacını atacaksın, gübre atacaksın. Havalar ne kadar sıcak da olsa ramazanda da işlerimizi yürütmek zorundayız."

