Çeltik kabuğundan yalıtım malzemesi üretildi

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Selami Dicle ve öğrencileri, kerpiç evlerin yalıtım sorunundan yola çıkarak çeltik kabuğundan yalıtım malzemesi üretti.

Tarihi evleriyle öne çıkan ve 3 bin 600 tarihi evin ayakta kaldığı Zile ilçesinde, evlerin otantik dokusu bozulmadan yalıtımının yapılabilmesi için kafa yoran Dicle ve öğrencileri, kerpiç evlerin izolasyonu için çeşitli malzemeler üzerine çalışma yaptı.

Ekip, çeltik kabuğundan yararlanarak, ısı, ses ve su izolasyonu sağlayan yalıtım malzemesi elde etti.

Dicle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern binalarda kullanılan yalıtım malzemelerinin kerpiç evler için uygun olmadığına işaret etti.

Kerpiç evlerde de kullanılabilecek bir malzeme geliştirmek için çalıştıklarını belirten Dicle, "Buradan yola çıkarak, 'Bir yalıtım malzemesi geliştirsek, tarihi dokuyla uyumlu olsa ve bu dokuya hiçbir zararı olmasa' düşüncesiyle hareket ettik. Tarihi evlerde her yalıtım malzemesi kullanılamıyor." dedi.

- "Olumlu sonuç aldık"