"Çeltikte müdahale alımları bir an önce başlamalı"

"Her fırsatta yerli ve milli olduğunu vurgulayan ve kendisi dışındaki muhalif çevreleri gayri milli olmakla itham eden saray, yayımladığı ithalat kararı ile çeltik üreticilerini perişan etmiştir. Bugün mahalle bakkalları gibi her sokak başında açılan market zincirlerinin raflarında yerini alan Çin, Romanya, Tayland, Pakistan, İran pirinci yetmezmiş gibi çiftçinin can suyunu kesecek yeni bir ithalat kararı yayınlandı. Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararla 31 Ağustos 2019 tarihine kadar pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfır olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 750 bin ton buğday ve mahlut, 700'er bin ton arpa ve mısır, 100 bin ton da pirinci hiç gümrük vergisi ödemeden yurda sokacak."

Tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin "fahiş" şekilde arttığını savunan Ceylan, çiftçinin 2017-2018 sezonunda ürettiği ürünün büyük bölümünü elinden çıkarmasına rağmen borçlarını kapatarak yeni sezonun hazırlıklarına başlayamadığını, bu durumun gelecek yılki tarımsal ithalatı artıracağını belirtti.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararla 31 Ağustos 2019 tarihine kadar pirinç ithalatında gümrük vergisinin sıfırlandığını belirterek, "Bir an önce gerekli müdahale alımları başlatılmazsa yeni sezonda tarlasını sürecek çiftçi kalmayacak." dedi.

Türkiye'nin çeltik rekoltesinin yanlış tarım politikaları nedeniyle her geçen yıl azaldığını vurgulayan Ceylan, gümrük vergisinin sıfırlanmasına yönelik kararın tarımda dışa bağımlılığı daha da artıracağına ve rekoltede düşüşü sürdüreceğini ifade etti.

- "İthal pirinç daha ucuz"

Ceylan, "Türkiye, 1 ton çeltiği ortalama 570 dolardan ithal ediyor. Çeltik fiyatlarının şu anda en az 3,5 lira olması gerekirken, şu anda 1,70-1,80 lira arasında seyrediyor ve çiftçinin kara gün dostu Ofis, bu tabloyu seyrediyor. 16 yıllık iktidarları döneminde çiftçiye serbest piyasa masalları anlatarak ülke tarımını bitme noktasına getirenler, şimdi aldıkları kararla çiftçinin tarlasına tüy dikmişlerdir. Bir an önce gerekli müdahale alımları başlatılmazsa yeni sezonda tarlasını sürecek çiftçi kalmayacak." diye konuştu.

Bir basın mensubunun ithal ve yerli pirinç fiyatlarını sorması üzerine Ceylan, ithal pirincin daha ucuz olduğunu belirterek, Türk çiftçisinin de doğru tarım politikalarıyla desteklenmesi halinde bu fiyatlarda yerli ürün satılabileceğini bildirdi.

Ceylan, elindeki pirinç paketlerini gazetecilere göstererek, marketlerde satışa sunulan bu pirinçlerin Romanya, Çin ve Tayland menşeli olduğunu aktardı.

