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Cem Adrian'dan köy okulları için online konser

26.02.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Cem Adrian'dan köy okulları için online konser

Cem Adrian 28 Şubat Pazar akşamı saat 21.00’de ilk kez TikTok’ta konser verecek. Cem Adrian şarkılarını bu kez kütüphane açma projesine bağış kampanyası için seslendirecek.

Cem Adrian 28 Şubat Pazar akşamı saat 21.00’de ilk kez TikTok’ta konser verecek. Adrian şarkılarını bu kez Köy Okulları Yardım Projesi Derneği’nin kütüphane açma projesine bağış kampanyası için seslendirecek.

Cem Adrian, TikTok’ta vereceği ilk konserde Köy Okulları Yardım Projesi Derneği için bağış toplayacak. Bağışta bulunmak isteyen kullanıcılar, TikTok hesaplarındaki bakiyelerine para yükleyerek çeşitli meblağda paraları temsil eden hediye gönderim paylaşımlarıyla, kütüphane açma projesine destek olabilecek.

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Cem Adrian’ın 28 Şubat 2021 Pazar akşamı saat 21.00’de TikTok uygulamasında vereceği konseri izlemek ve bağışta bulunmak için platforma kaydolmak yeterli.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok, Cem Adrian,
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