Cem Adrian konserde böyle sitem etti: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil

Melih Gökçek'in paylaşımı sonrası Yozgat’ta Sarıkaya Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Cem Adrian yoğun konser maratonuna devam ediyor.

Başarılı şarkıları ve muhteşem sesiyle hayranlarını mest eden Cem Adrian'ı İzmir konserinde kızdırdılar.

Şarkı arasında hayranlarının bazı hareketlerinden rahatsız olan şarkıcı şarkı arasında sitem etti.

HAYRANLARINDAN ALKIŞLA DESTEK

"Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyen Adrian devamında ise "Ben şarkı söylerken saygı göstermek zorundasınız. Muhabbet etmek isteyen arkadaşlar muhabbet edecek o kadar çok yer var ki" dedi.

Cem Adrian'ın sözleri konsere gelenlerden alkış aldı.

