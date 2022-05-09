Cem Belevi'nin İrem Derici'yi aldattığı Nergis Nesrullayeva kimdir? Ünlü şarkıcının paylaşımı sonrası günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. İrem Derici sevgilisini hedef aldığı paylaşımda çarpıcı ifadeler kullandı. Peki Cem Belevi'nin İrem Derici'yi aldattığı Nergis Nesrullayeva kimdir? Nergis Nesrullayeva instagram hesabı nedir? Nereli? Ünlü mankenin hayatı ve biyografisi ve merak edilenler haberimizde...

CEM BELEVİ'NİN İREM DERİCİ'Yİ ALDATTIĞI NERGİS NESRULLAYEVA KİMDİR?

Nergis Nesrullayeva 7 Ekim 1997 yılında Moskova‘da dünyaya geldi.

Nergis Nesrullayeva, Best Model yarışmasına katılan bir mankendir.

Nergis Nesrullayeva tanınan mankenler ve modeller arasındadır. Ünlü mankenin, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sürecinde oyunculuk eğitimi aldığı biliniyor.

NERGİS NESRULLAYEVA İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Nergis Nesrullayeva'nın Instagram kullanıcı adı @nergisnesrullayeva'dır.

Ünlü mankenin Instagram hesabında yaklaşık 20 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü isim daha önce Benim Stilim yarışmasına da katılmıştır.

CEM BELEVİ İREM DERİCİ'Yİ ALDATTI MI?

İrem Derici, sevgilisi Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatıldı.

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İrem Derici ve Cem Belevi basında yer alan haberler sonrası gündem oldu.

Cem Belevi ve İrem Derici, ihanet sbeebiyle geçtiğimiz aylarda ayrılmış ve bu durum ikilinin sevenlerini üzmüştü. Cem Belevi, İrem Derici ile yeniden barışmak için jestler yapmış ve çift ilişkilerine bir şans daha tanıma yönünde karar almıştı.

Fakat Cem Belevi'nin İrem Derici'yi bir kez daha aldattığı ortaya çıktı. 2. Sayfa'nı haberine göre; Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı.

İREM DERİCİ VE CEM BELEVİ AYRILDI MI?

İrem Derici sosdyal medya hesabında Cem Belevi ile ilgili paylaşımda bulundu.

İrem Derici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saltanat sona erdi 'çeyrek popçu'. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler"

İREM DERİCİ KİMDİR?

21 Mart 1987 doğumlu İrem Derici Türk pop dünyasının ses getiren şarkıcılarından birisidir. Aslen Sinop Boyabatlı olan şarkıcının annesinin Jade Ediz, babasının ise Hulusi Derici olduğu bilinmektedir. Ayrıca Derici’nin Cemre adında bir kız kardeşi vardır. 4 yaşındakiyken org çalmaya başladığını söyleyen ünlü şarkıcı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Devlet Konservatuarının Piyano bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatının devamında İstanbul Bilgi Üniversitesindeki Sosyoloji bölümünü tamamladıktan sonra yurt dışında Pazarlama İletişimi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Şarkıcılık kariyerinin başlangıcı ise O Ses Türkiye adlı yarışmaya katılmasıyla gerçekleşir. Derici yarışmanın ardından 2012 yılında çıkardığı tekli çalışması olan ‘’Bensiz Yapamazsın’’ ile şarkı piyasasına ilk adımını atar. 2014 yılında çıkan ‘’Kalbimin Tek Sahibine’’ isimli şarkısıyla büyük bir başarı elde eder.

CEM BELEVİ KİMDİR?

Cem Belevi, 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 7 yaşında ailesinin de desteği ile piyano dersleri alarak müziğe ilk adımlarını atmış olan isim, 13 yaşında gitar çalmasını öğrenmeye başlamıştır. Okul yıllarında konserler vermiş olan Belevi, ilk bestelerini de o yıllarda yapmaya başlamıştır. Üniversite eğitimi için İngiltere’ye giden isim 5 sene kaldığı İngiltere’de ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 yıl LondraDavid Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme okuyarak üniversite eğitimini almıştır.

Üniversite döneminin ardından Londra'nın büyüleyici ve romantik atmosferinde onlarca beste yapmıştır. Aynı zamanda Londra’dayken London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)'te; Blues, Jazz ve Şan eğitimi almıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerine Londra’da dünyaca ünlü bir şirkette çalışarak başlamıştır. Fakat müzik yapma isteği ile her şeyi bırakmış ve Türkiye’ye dönmüştür ve 2011 senesinde albüm çalışmaları yapmıştır.

Cem Belevi, 2013 senesinde ilk albümü “Bilmezsin”i çıkartmıştır. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz 'Kim Ne Derse Desin' isimli şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmıştır. Ayşe Akın da, “Kim Ne Derse Desin” şarkısında Cem Belevi ile düet yapmıştır.

