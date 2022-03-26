Cem Bölükbaşı'nın akıbeti belli oldu! Cem Bölükbaşı'nın son durumu ne? Cem Bölükbaşı Arabistan GP'sinde yarışacak mı?

Formula 2'de ülkemizi temsil eden Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman turlarında yaptığı kaza ile herkesin yüreğini ağızına getirdi. Kaza sonrası beyin sarsıntısı yaşayan Bölükbaşı, geceyi hastanede geçirdi. Cem Bölükbaşı'nın bu hafta sonu yarışta yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Cem Bölükbaşı'nın son durumuna dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Cem Bölükbaşı, 23 yaşındadır. Cem Bölükbaşı bilgisayar mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin tek çocuğudur. Doğma büyüme İstanbullu'dur. İstanbul'da bulunan Saint-Joseph Lisesi'nden mezun olan Cem Bölükbaşı, hem sporculuk kariyerini hem de eğitim hayatını bir arada yürütmektedir. Şu an Florida Üniversitesi'nde spor menajerliği bölümünde okumaktadır. Milli pilot, bundan önce ise makine mühendisliği okuyordu.

CEM BÖLÜKBAŞI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kaza sonrası aracından kendi başına çıkan ve tıbbi araca yürüyebilen Cem Bölükbaşı, kazadan kısa süre sonra sosyal medya hesabından 'İyiyim' şeklinde paylaşım yapıp gönüllere su serpmişti. Ancak kazadan yaklaşık 2 saat sonra, Cem Bölükbaşı, kontrol için hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı. Formula 2'den ve Cem'in takımı Charouz'dan bugün yapılan açıklamada kaza sonrası beyin sarsıntısı geçiren milli sporcumuzun geceyi hastanede geçirdiği açıklandı.

CEM BÖLÜKBAŞI ARABİSTAN GP'SİNDE YARIŞACAK MI?

Cem Bölükbaşı'nın Formula 2 Suudi Arabistan GP'sinde yarışıp yarışamacağı gündemki konular arasında yer alıyor. Formula 2 yarışı için beyin sarsıntısı ve ileri düzey kontroller yapılan ve geceyi hastanede geçiren Cem Bölükbaşı'nın yarışmaya uygun olmaması nedeniyle sıralama turları, sprint yarışı ve yarınki ana yarıştan çekildiği açıklandı.

