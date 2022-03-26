HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cem Bölükbaşı'nın akıbeti belli oldu! Cem Bölükbaşı'nın son durumu ne? Cem Bölükbaşı Arabistan GP'sinde yarışacak mı?

Cem Bölükbaşı'nın akıbeti belli oldu! Cem Bölükbaşı'nın son durumu ne? Cem Bölükbaşı Arabistan GP'sinde yarışacak mı?

26.03.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Bölükbaşı'nın Arabistan GP'sinde yarışıp yarışmayacağı araştırılıyor. Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman turlarında yaptığı kaza sonrası beyin sarsıntısı yaşadı. Bu olay sonrası Milli pilotun yarışa katılıp katılmayacağına dair herkesin kafasında soru işaretleri oluştu. Cem Bölükbaşı'nın son durumu hakkında açıklama yapıldı. İşte haberin detayları!

Cem Bölükbaşı'nın akıbeti belli oldu! Cem Bölükbaşı'nın son durumu ne? Cem Bölükbaşı Arabistan GP'sinde yarışacak mı?

Formula 2'de ülkemizi temsil eden Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman turlarında yaptığı kaza ile herkesin yüreğini ağızına getirdi. Kaza sonrası beyin sarsıntısı yaşayan Bölükbaşı, geceyi hastanede geçirdi. Cem Bölükbaşı'nın bu hafta sonu yarışta yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Cem Bölükbaşı'nın son durumuna dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Cem Bölükbaşı, 23 yaşındadır. Cem Bölükbaşı bilgisayar mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin tek çocuğudur. Doğma büyüme İstanbullu'dur. İstanbul'da bulunan Saint-Joseph Lisesi'nden mezun olan Cem Bölükbaşı, hem sporculuk kariyerini hem de eğitim hayatını bir arada yürütmektedir. Şu an Florida Üniversitesi'nde spor menajerliği bölümünde okumaktadır. Milli pilot, bundan önce ise makine mühendisliği okuyordu.

CEM BÖLÜKBAŞI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kaza sonrası aracından kendi başına çıkan ve tıbbi araca yürüyebilen Cem Bölükbaşı, kazadan kısa süre sonra sosyal medya hesabından 'İyiyim' şeklinde paylaşım yapıp gönüllere su serpmişti. Ancak kazadan yaklaşık 2 saat sonra, Cem Bölükbaşı, kontrol için hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı. Formula 2'den ve Cem'in takımı Charouz'dan bugün yapılan açıklamada kaza sonrası beyin sarsıntısı geçiren milli sporcumuzun geceyi hastanede geçirdiği açıklandı.

CEM BÖLÜKBAŞI ARABİSTAN GP'SİNDE YARIŞACAK MI?

Cem Bölükbaşı'nın Formula 2 Suudi Arabistan GP'sinde yarışıp yarışamacağı gündemki konular arasında yer alıyor. Formula 2 yarışı için beyin sarsıntısı ve ileri düzey kontroller yapılan ve geceyi hastanede geçiren Cem Bölükbaşı'nın yarışmaya uygun olmaması nedeniyle sıralama turları, sprint yarışı ve yarınki ana yarıştan çekildiği açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evli kadın yaşananları hazmedemedi! Önce tokatladı, sonra kaldırım taşı attıEvli kadın yaşananları hazmedemedi! Önce tokatladı, sonra kaldırım taşı attı
Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklamasıUkrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması
Kadirov duyurdu: Ele geçirdikKadirov duyurdu: Ele geçirdik
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Formula 1 Cem Bölükbaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Cinsel ilişkiden iğreniyorum' demişti! Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı yıllara meydan okuyor

'Cinsel ilişkiden iğreniyorum' demişti! Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı yıllara meydan okuyor

Eyüpsultan sahilinde korkutan manzara! Hepsi kıyıya vurdu

Eyüpsultan sahilinde korkutan manzara! Hepsi kıyıya vurdu

Akaryakıt istasyonlarında akılalmaz düzenek! Uzaktan kontrol ediliyor

Akaryakıt istasyonlarında akılalmaz düzenek! Uzaktan kontrol ediliyor

'Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor'

'Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor'

İstanbul Boğazı girişinde mayın tehlikesi!

İstanbul Boğazı girişinde mayın tehlikesi!

Binlercesi orada! 30 gündür bekliyorlar

Binlercesi orada! 30 gündür bekliyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.