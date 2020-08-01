Cem Davran'dan duygusal paylaşım

Oyuncu Cem Davran, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajıyla herkesi duygulandırdı.

Kurban Bayramı'nda annesinin evine ziyarette bulunan oyuncu, ona şarkı söyleyerek destek oldu.

Şarkı cümlelerini annesiyle tekrarlayan Davran, not olarak da şunu ekledi: “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Annelik ne muazzam bir mucize. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor, ben onun her saniyesini, kokusunu hatırlıyorum. Hayata yeniden başlamış gibiyiz, bayramları öğrettiği gibi hissediyorum hâlâ." dedi.

"Onu kızdırmayı çok severdim, şimdi de çok seviyorum." diyen Davran, "Bir kere arkamdan terlik fırlatsa mutluluktan çıldıracağım. Vazgeçmesin diye gıdısından huylandırıyorum, hafiften sinirleniyor. Oyun arkadaşımdı benim, şimdi de öyle, hep öyle, sonsuza kadar öyle. Bütün annelerin bayramını kutlar, ellerinden öperim.” mesajıyla duygulandırdı.



