MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Davran'dan duygusal paylaşım

Cem Davran'dan duygusal paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 17:15 | Son Güncelleme

Annesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.

Oyuncu Cem Davran, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajıyla herkesi duygulandırdı.

Kurban Bayramı'nda annesinin evine ziyarette bulunan oyuncu, ona şarkı söyleyerek destek oldu.

5f256246adcdeb1b1478c5fb

Şarkı cümlelerini annesiyle tekrarlayan Davran, not olarak da şunu ekledi: “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Annelik ne muazzam bir mucize. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor, ben onun her saniyesini, kokusunu hatırlıyorum. Hayata yeniden başlamış gibiyiz, bayramları öğrettiği gibi hissediyorum hâlâ." dedi.

5f2561e8adcdeb1b1478c5f9

"Onu kızdırmayı çok severdim, şimdi de çok seviyorum." diyen Davran, "Bir kere arkamdan terlik fırlatsa mutluluktan çıldıracağım. Vazgeçmesin diye gıdısından huylandırıyorum, hafiften sinirleniyor. Oyun arkadaşımdı benim, şimdi de öyle, hep öyle, sonsuza kadar öyle. Bütün annelerin bayramını kutlar, ellerinden öperim.” mesajıyla duygulandırdı.

5f25611eadcdeb1b1478c5f7

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı! Her şeyi açıklayacakMüge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı! Her şeyi açıklayacak
Mucize Doktor dizisinin yeni yıldızı...Mucize Doktor dizisinin yeni yıldızı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!

Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!

1 ay sürecek, sonucu Bakan Koca açıklayacak

1 ay sürecek, sonucu Bakan Koca açıklayacak

4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi

4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Dikkat çeken paylaşım! Ölmeden saatler önce bunları söylemiş

Dikkat çeken paylaşım! Ölmeden saatler önce bunları söylemiş

Erol Bulut transferde bombayı patlattı

Erol Bulut transferde bombayı patlattı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kendilerini denize attılar! Olay poz

Kendilerini denize attılar! Olay poz

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilan Çiçek Deniz: Uzaylı dili öğrenmeye başladım

'Uzaylı dili öğrenmeye başladım'

Songül Karlı Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı! Her şeyi açıklayacak

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı! Her şeyi açıklayacak

Survivor Yasin Obuz'la selfie kuyruğu! Korona bayram etti

Tepki çeken görüntü! Survivor Yasin...

'Ezgi Eyüboğlu kaleyi içten fethetti'

'Ezgi Eyüboğlu kaleyi içten fethetti'

Nilgün Belgün: Hiç illegal ilişkim olmadı

Nilgün Belgün: Hiç illegal ilişkim olmadı

Ceza'dan Fahrettin Koca'ya şarkılı gönderme: Bana yaklaşmayın

Ceza'dan Fahrettin Koca'ya gönderme! 'Taşlaşmayın...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.