Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu'ndan yeni açıklama! "Münevver öldükten sonra buluştuk" dedi, o iddialara yanıt verdi

15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun intihar edip etmediğine yönelik şüpheler sürerken mezarı açıldı ve Adli Tıp Kurumu kemiklerin Garipoğlu'na ait olduğunu açıkladı. Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu, yaşanan gelişmelerin ardından yıllar süren sessizliğini bozmuştu.

"BANA DEĞİLSE DE NAGİHAN HANIM'A ACIYIN LÜTFEN"

"Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafın da ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Nagihan Hanım'a (Münevver Karabulut’un annesi) acıyın lütfen" diyen Garipoğlu'na yanıt gelmişti.

Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut da yıllar sonra sessizliğini bozmuş, Tülay Garipoğlu’na zehir zemberek sözlerle cevap vermişti.

"OĞLU KIZIMI CANLI CANLI TESTEREYLE KESERKEN BANA ACIDI MI?"

Karabulut yaptığı açıklamada, “Bu caninin annesi bana değil de Nagihan Hanıma acıyın demiş. Kendisine soruyorum” diyen Nagihan Karabulut “Oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mı? Bu caniyi 197 gün boyunca saklayıp adalete teslim etmezken kendisi bana acıdı mı?” ifadelerini kullanmıştı.

Münevver Karabulut'un annesi ayrıca Garipoğlu annesinin taziye ziyaretinde de bulunmadığını söylemişti.

"SÜREYYA BEYE TAZİYEDE BULUNDUM"

Anne Tülay Garipoğlu bir kez daha Ekol TV'ye yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verirken, şu ifadeleri kullandı;

"Münevver öldükten sonra ben Süreyya Bey ile Bahçelievler'de buluşup taziyede bulundum. Ailece üzüntümü dile getirdim.

"YETER ARTIK"

Oğlum cezaevinde öldüğü gün Avukat Rezzan, anne ve babası Silivri'ye gitmişler. Orada kamera karşısına geçip "Ölen Cem Garipoğlu'dur' açıklaması yapmışlar. Ayrıca avukat Rezzan'ın cezaevinde hiç kimsenin kaçma ihtimali olmadığına dair açıklamaları vardır. Yeter artık lütfen. Anne babanın mezar açılsın isteğine de eşim dilekçe ile birkaç yıl önce onay verdi. "