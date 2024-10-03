HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor! Çevresinde güvenlik önlemleri alındı

Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor! Çevresinde güvenlik önlemleri alındı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.10.2024 07:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve 10 Ekim 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde intihar eden katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor. Mezar etrafında polis ekiplerinin demir bariyerler konulduğu görülürken; mezarın saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.

Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor! Çevresinde güvenlik önlemleri alındı

Türkiye Münevver Karabulut cinayetini üzerinden yıllar geçse de hala dün gibi hatırlarken, yıllardır akıllarda soru işareti olarak kalan "Cem Garipoğlu öldü mü?" sorusu yanıt buluyor. 2009 yılında Karabulut'u Bahçeşehir'deki villalarında vahşice katleden Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı cezaevi hücresinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı.

KARABULUT AİLESİ 'FETHİ KABİR' İÇİN BAŞVURMUŞTU

Karabulut ailesi avukatlarının ’Fethi Kabir İşlemi’ talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti.

gdfghfj

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cem Garipoğlu’nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konulurken, alınan güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

gfdfh

GARİPOĞLU'NUN MEZARI BUGÜN AÇILIYOR

Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın bugün saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.

asdada

NE OLMUŞTU?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 17 yaşındaki Karabulut’un cansız bedeni, parçalanmış şekilde gitar kutusuna konuldu ve Etiler’deki bir çöp konteynerine atıldı. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. İçerisinde sırları barındıran vahşi cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda büyük infial uyandırmıştı.

KATİL 3 BUÇUK AY KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu’nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti.

cem

CEM GARİPOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar ettiği öne sürülüyor.

Münevver Karabulut cinayeti ve Cem Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili sırlar henüz netlik kazanmadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Münevver Karabulut Cem Garipoğlu
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor!

Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor!

ABD ordusu füzeleri peş peşe fırlattı! Görüntüler yayınlandı

ABD ordusu füzeleri peş peşe fırlattı! Görüntüler yayınlandı

Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne İnceleme iddiası!

Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne İnceleme iddiası!

25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyordu, ahırdan gelen sesleri duydu! Gördüğü manzara şoke etti

25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyordu, ahırdan gelen sesleri duydu! Gördüğü manzara şoke etti

Bugün itibarıyla durdu! Bir ilde su alarmı: 'Binlerce kişiyi etkileyen bir sorun'

Bugün itibarıyla durdu! Bir ilde su alarmı: 'Binlerce kişiyi etkileyen bir sorun'

Biden İsrail'in saldırı planını açıkladı! "Desteklemiyoruz"

Biden İsrail'in saldırı planını açıkladı! "Desteklemiyoruz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.