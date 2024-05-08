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Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerindeki o detay merak konusu olmuştu! İşte ellerindeki ‘morarmanın’ nedeni…

08.05.2024 08:14
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Cem Garipoğlu’nun otopsi raporları ve görüntüleri gündem yarattı. 2009'daki kan donduran Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde ellerindeki morarmalar da en çok dikkat çeken detaylardan biri oldu. Her iki el parmaklarında görülen morarmanın nedeni ise ortaya çıktı. İşte Garipoğlu’nun otopsi raporu ile ilgili son detaylar…

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerindeki o detay merak konusu olmuştu! İşte ellerindeki ‘morarmanın’ nedeni…

Cem Garipoğlu’nun ortaya çıkan otopsi görüntüleri konuşulmaya devam ediyor. 15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğrafları hem de cezaevinde intihar ettiği iddia edilen 10 Ekim günü son anlarına ilişkin görüntüler peş peşe ortaya çıkmıştı.

Otopsi fotoğraflarında, Garipoğlu'nun ellerindeki morarmalar ise tartışma yaratmıştı. Her iki el parmaklarında görülen morarmanın nedeni ise belli oldu. Garipoğlu'nun el parmaklarındaki morarmaların siyah mürekkep lekesi olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma birimleri yaptıkları incelemelerde bu lekelerin, Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi F Blok F3 Alt koğuşunda kalan Garipoğlu'nun resim çalışmaları kapsamında olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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RESİM KURSLARINA KATILMIŞTI

Sabah gazetesinin haberine göre; Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğraflarına hem de cezaevinde intihar ettiği iddia edilen 9-10 Ekim 2014 tarihine kadar vaktini nasıl geçirdiğine ilişkin elde edilen bilgilere göre, Garipoğlu'nun koğuşunda 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve avlu yer aldığı öğrenildi.

Garipoğlu'nun 4 Ekim 2013- 30 Aralık 2014 arasında düzenlenen F Bloktaki iş atölyesindeki resim kursu faaliyetlerine bile katıldığı ortaya çıkmıştı.

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O ODADA BOŞ TUVAL VE BOYALAR BULUNDU

Koğuştaki, 3 numaralı odada yani Garipoğlu'nun intihar ettiği iddia edilen odada yapılan aramada, boş resim tuvali, boyalar, yatağı bulunmayan boş bir ranza ve üstünde bazı eşyalar yer alıyordu.

İşte Garipoğlu'nun otopsi sırasında her iki el parmaklarındaki mürekkep lekelerinin, resim çalışması amacıyla gerçekleşebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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DÜĞÜMÜ MEZARININ AÇILMASI ÇÖZECEK

Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili iddialar üzerine Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını (fethi kabir) istedi. Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.

Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da geçtiğimiz aylarda mezarın açılmasını ve tartışmaların son bulması yönünde savcılıktan talepte bulundu.

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı.

Bilirkişi de otopsi görüntülerini izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu. Düğümü savcılığın Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmamasıyla ilgili vereceği karar çözecek.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otopsi Cem Garipoğlu
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