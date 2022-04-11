Münevver Karabulut cinayeti 13 yıl önce yaşandı. O dönem yaşanan korkunç olayın detayları günler sonra açıklığa kavuştu. Genç kızın acılı babası Süreyya Karabulut birçok kez canlı yayına çıkarak yaşadıkları sürece ilişkin konuştu. Cem Garipoğlu'nun işlediği kan donduran cinayet bugün iddialar dolayısıyla bugün yeniden gündem oldu. Peki Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

CEM GARİPOĞLU YAŞIYOR MU?

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, yaptığı açıklamada bayramdan sonra mezarının açılması için başvuruda bulunacağını belirtti.

Süreyya Karabulut Münevver'in her gece rüyasına girdiğini ifade edip açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kınalı kuzum karşıma çıkıyor. 'Baba kendine iyi bak' deyip boynuma sarılıyor ve ben o celladın intihar ettiğine inanamıyorum. Sindiremiyorum bazı şeyleri. Gözümle görmeden de ikna olmayacağım. Öldürüldüyse de bileceğim. Kaçtıysa da bileceğim"

MÜNEVVER KARABULUT'UN KATİLİ CEM GARİPOĞLU ÖLMEDİ Mİ?

Türkiye'yi kahreden Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yıllar sonra yeni gelişmeler yaşanıyor. Katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun intihar etmiş olduğunu inanmadığını söyleyen acılı baba Süreyya Karabulut, "İntihar ettiğine inanmıyorum çünkü böyle bir celladın kendi canına kıyabileciğine inanmıyorum. Ya öldürüldü ya kaçırıldı. Bayramdan sonra mezarının açılmasını talep edeceğim." diye konuştu.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ NASIL OLDU?

Münevver Karabulut, Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi'nde son sınıf öğrencisiydi. Bir dershaneye giden ve üniversiteye hazırlanan genç kız Cem Garipoğlu ile tanıştı. Münevver Karabulut ile Cem Garipoğlu'nun bir süre sonra arkadaşlıklarının başladığı biliniyor.

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından 2009 yılının Mart ayında öldürüldü. Cinayet geniş yankı uyandırdı. Olayın detaylarına gün gün yer verildi.

MÜNEVVER KARABULUT NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Tarihler 3 Mart 2009'u gösterdiğinde yaşanan korkunç olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış şekilde bulundu. Olayla ilgili adli tıp incelemesi sonucunda Münevver Karabulut'un başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı belirlendi.

Münevver Karabulut cinayetinin bir numaralı katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun olay sonrasında firari olması ve 6 aya yakın bir süreçte yakalanmaması geniş yankı uyandırdı.

Polis her yerde Garipoğlu'nun ararken Türkiye dışında da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlandı. 17 Eylül 2009 tarihinde, cinayet gününden 197 gün sonra katil zanlısı Cem Garipoğlu İstanbul'da teslim oldu.

CEM GARİPOĞLU'NA NE OLDU?

Cem Garipoğlu, dava sonucunda 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEM GARİPOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Cem Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014'te Silivri'deki kapalı cezaevi koğuşunda intihar ettiği ve ölü olarak bulunduğu biliniyor.

MÜNEVVER KARABULUT KİMDİR?

Münevver Karabulut, İstanbul'da 7 Mart 1991 tarihinde, aslen Bolu, Mengenli bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Babası Süreyya Karabulut aşçı, annesi Nagihan Karabulut ev hanımıydı.

Karabulut, Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi son sınıf öğrencisiydi.

CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

1991 doğumlu olan Cem Gariboğlu henüz 8 yaşındayken önce Fransa'ya sonrasında da İngiltere, Almanya, Portekiz, İspanya, Rusya, Çin'e gönderildi. Bu sayede birçok dil bilen Garipoğlu, 2007 yılında İstanbul'da bir kolejde okumaya başladı. Özel şöförüyle okula giden Cem Garipoğlu sevgilisi Münevver Karabulut cinayetini işledi.

