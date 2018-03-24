Cem Yılmaz ve Özge Sabuncu arasında, ünlü komedyenin Alaçatı’da verdiği parti sonrası ciddi bir kriz yaşandığı ileri sürülmüştü.
Cem ile Özge barıştı!
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İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirini silmesi de bu iddiayı güçlendirmişti. Ancak geçen zamanda sular duruldu. Çift uzun bir aradan sonra önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi.
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YEMEKTEN KULÜBEYılmaz ve Sabuncu, önce baş başa yemek yedi, ardından Emirgan’daki bir gece kulübüne geçerek geç saatlere kadar eğlendi.
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Gece yarısına doğru kulüpten ayrılan çift, Yılmaz’ın Levent’teki evinin önünde objektife yansıdı. Flaşların patlamasıyla yüzü asılan Cem Yılmaz ve Özge Sabuncu, telaşla villaya girip gözden kayboldu.
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Cem Yılmaz, geçtiğimiz yaz Özge Sabuncu'yu teknesinde ağırlamıştı...
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