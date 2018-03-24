MAGAZİN

Cem ile Özge barıştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2018 13:21 | Son Güncelleme

Alaçatı’da verdiği partide eski aşkı Lal Dedeoğlu’yla yakından ilgilendiği iddia edilen Cem Yılmaz ve bu yüzden arasının açıldığı sevgilisi Özge Sabuncu, krizi atlattı.

Cem Yılmaz ve Özge Sabuncu arasında, ünlü komedyenin Alaçatı’da verdiği parti sonrası ciddi bir kriz yaşandığı ileri sürülmüştü.

Cem ile Özge barıştı!

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İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirini silmesi de bu iddiayı güçlendirmişti. Ancak geçen zamanda sular duruldu. Çift uzun bir aradan sonra önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi.
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YEMEKTEN KULÜBEYılmaz ve Sabuncu, önce baş başa yemek yedi, ardından Emirgan’daki bir gece kulübüne geçerek geç saatlere kadar eğlendi.
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Gece yarısına doğru kulüpten ayrılan çift, Yılmaz’ın Levent’teki evinin önünde objektife yansıdı. Flaşların patlamasıyla yüzü asılan Cem Yılmaz ve Özge Sabuncu, telaşla villaya girip gözden kayboldu.
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Cem Yılmaz, geçtiğimiz yaz Özge Sabuncu'yu teknesinde ağırlamıştı...
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Cem Yılmaz özge sabuncu

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