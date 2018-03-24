Cem ile Özge barıştı!

Cem Yılmaz ve Özge Sabuncu arasında, ünlü komedyenin Alaçatı’da verdiği parti sonrası ciddi bir kriz yaşandığı ileri sürülmüştü.

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İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirini silmesi de bu iddiayı güçlendirmişti. Ancak geçen zamanda sular duruldu. Çift uzun bir aradan sonra önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi.