HABER

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 11:03 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesine kayyum mu atanacak? Gündemi sarsan iddia Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten geldi. Küçük bugünkü yazısında "Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Sözcü gazetesine kayyum atanacağını iddia etti. Küçük, "Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ödeyeceksiniz. Sözcü'ye de kayyum gelecek. Tarihin çöplüğündeki yerinizi de alacaksınız. İddiaya var mısınız?" dedi.

Küçük'ün iddialarının satırbaşları şöyle:

"Her ülkenin millî güvenlik sırları olur. Devletin sırları ifşa edilmez. Türkiye’nin DEAŞ’la mücadele eden Türkmenlere gönderdiği silahları terör örgütüne yolladığı algısı oluşturmak için bunları yapanlar sonucuna katlanır. Sözcü bu haberle açıkça millî güvenliği ihlal etti. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanı Yasası çok açık. "Türkiye El-Kaide'ye yardım etti" ağır suçlamadır. İddianame çok açık. Tek başına FETÖ'nün sözcülüğünü yapan bu haber bile Sözcü'ye kayyum gelmesi için yeterli.

Zaten hukuk adamlarımız bu yasayı işletiyorlar. İkinci iddianame davası nisan ayında başlayacak. O tarihe bile gerek kalmadan Sözcü'ye kayyum gelecek ve Sözcü TMSF'nin bir şirketi olacak. Millete ettikleri ihanetin bedelini ağır ödeyecekler. Ayrıca şu anda 17-25 Aralık sonrası Sözcü'de başta Soner Yalçın olmak üzere hepsinin bu konularda yazı yazan köşe yazılarının bütün makaleleri tek tek inceleniyor.

İDDİAYA VAR MISINIZ?

Neticede Tayyip Erdoğan'ı devirmek istediniz, ama başaramadınız. Türkiye teröristlere yardım ediyor dediniz. Devlet sırlarını ifşa ettiniz. Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ağır ödeyeceksiniz. Sözcü'ye de kayyum gelecek. Tarihin çöplüğündeki yerinizi de alacaksınız. İddiaya var mısınız?"

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (4)Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (4)
Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyedeGözaltına alınan Ferhat Tunç adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sözcü Gazetesi Cem Küçük kayyum Türkiye gazetesi

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Erdoğan'ın Tarsus'taki kazıdan sonra Vatikan'a davet edilmesi tesadüf mü?

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Uludağ'ın yanı başında! Gelen kayıtsız kalamıyor

Uludağ'ın yanı başında! Gelen kayıtsız kalamıyor

OHAL'in ardından bir ilk! Çok sayıda kişi ihraç edildi

Bakan onayına bağlıydı! Çok sayıda kişi ihraç edildi

Ankaralılar grubu çökertildi! Polisten fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

Ankaralılar grubu çökertildi!

Günlük burç yorumları 14 Ocak Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.