Cem Küçük'ten olay yaratacak sözler: Hepsine teker teker sıra gelecek

17/25 Aralık operasyonlarının yıl dönümünde, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. '5 sene sonra 17-25 Aralık ihanetinin anatomisi' başlıklı yazısında Küçük, 'FETÖ’ye açıkça yardım etmiş ve şimdi 15 yıl ile yargılanan Emin Çölaşan ile aynı suçu işlemiş daha çok gazeteci var bu ülkede' dedi ve şöyle devam etti: Milletimiz müsterih olsun, hepsine teker teker sıra gelecek. Her şeyin bir zamanı var. Bu topraklardaki büyük harfle DEVLET olgusuna güvenin sayın okurlarım. Ben bir şeyi boşuna yazmam. Eğer FETÖ bu 17-25 Aralık savaşını kazansaydı bizler ağır bedel ödeyecektik! Başta liderimiz Erdoğan olmak üzere hiçbirimiz hayatta bile olmayacaktık. Ne Türkiye gazetesi ne Sabah, ne Star ne Yeni Şafak ne Akit ortada olacaktı. Patronları ve tüm emekçileriyle, köşe yazarlarıyla beraber bu kurumlarımızı ortadan kaldıracaklardı. Hapishanelere değil mezarlara dolduracaklardı tüm dindar Müslümanları. O sebeple Sayın İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız İrfan Fidan ve diğer savcılarımızın 17-25 Aralık darbesine yardım ve yataklık eden herkesle ilgili soruşturmalarına tüm milletimiz destek veriyor. “Çölaşan da mı FETÖ’cüymüş, keh keh” diye küçük akıllarıyla savcılarımızla dalga geçenler kötü niyetli mücrimlerdir. Kimsenin Çölaşan’a Fetullahçı dediği yok. Bu tipler kendilerinin de Çölaşan gibi FETÖ’ye üye olmamakla birlikte FETÖ’ye yardım ve yataklık suçunu işlediklerini bildiklerinden Sayın İrfan Fidan ve ekibine sinsice saldırıyorlar. 17-25 Aralık ihanetinde yaptıklarını biliyorlar. Güneş balçıkla sıvanmaz.

Evet tüm Müslümanlar unutmamalıdır ki, eğer FETÖ kazansaydı bizlerin kellesini alacaktı ama 17-25 Aralık darbe ihanetinde tıpkı Çölaşan gibi FETÖ’ye açıkça destek veren Ertuğrul Özkök’ler, Ahmet Hakan’lar, Fatih Altaylı’lar yine medyada olacaktı ve sabah akşam FETÖ ağzıyla Başkan Erdoğan’a küfredeceklerdi. Zaten 17-25 Aralık darbesinde FETÖ’ye en çok ve en etkili mühimmat desteğini bu üç isim vermiştir: Özkök-Hakan-Altaylı üçlüsü... Arşiv kanıtları açıktır. Çölaşan’ın FETÖ’ye destek bağlamında yaptıklarının 10 katını bunlar yapmıştır. Bunları tek tek yazacağım... Eğer bu savaşı FETÖ kazanmış olsaydı köşelerinde şimdi şöyle yazılar okuyacaktık: “Konferansta Ekrem Dumanlı’yı dinledik. Fark ettim ki Ekrem Bey müthiş bir sinema tutkunu. Ayrıca müthiş bir hayvansever ve tabiat âşığı. Bu güzel özelliklerini de Sayın Gülen’den almış Ekrem Bey. Ne güzel oldu da Türkiye’yi Erdoğan belasından kurtardılar. Allah hepsinden razı olsun...” Medya camiasında beni seven sevmeyen herkes yukarıda alıntıladığım yalakalık yazılarını eğer savaşı FETÖ kazansaydı Özkök-Hakan-Altaylı üçlüsünün yazacağını çok iyi biliyor. Şimdi de aynı yalakalık yazılarını nefret ettikleri Başkanımız Erdoğan ve iktidar mensupları için yazıyorlar. Bunların tıynetleri bu. Bunların bir siyasi düşüncesi yok. Bunların inandığı bir değer yok. Bunların ahlaki bir görüşü yok.