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Cem Özdemir Almanya'da Tarım Bakanı Oluyor

26.11.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da kurulacak yeni hükümette Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir’in Tarım ve Gıda Bakanı olacağı bildirildi. 55 yaşındaki Özdemir, Almanya’da kabinede yer alacak ilk göçmen kökenli siyasetçi olacak

Almanya’da kurulacak yeni hükümette Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir’in Tarım ve Gıda Bakanı olacağı bildirildi. 55 yaşındaki Özdemir, Almanya’da kabinede yer alacak ilk göçmen kökenli siyasetçi olacak.

Cem Özdemir’in partisi Yeşiller tarafından bakan olarak seçilerek, aday gösterilmesi Berlin’de büyük sürpriz olarak nitelendi. Özdemir’in ismi, geçen günlerde siyasi kulislerde konuşulan, dün de Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti‘nin (FDP) anlaşmasından sonra daha da netleşen bakanlar listesinde yer almamıştı.

Daha önce, Bad Urach doğumlu siyasetçinin dışişleri ya da ulaştırma bakanlıklarından birini üstleneceği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak dün yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı görevini Yeşiller’in Eş Başkanı Annalena Baerbock’un, Ulaştırma Bakanlığı’nı da FDP’den Volker Wissing’in üstleneceği haber verildi.

Özdemir’in isminin yanısıra, başka göçmen kökenli siyasetçilerin yeni kabinede yer almaması olasılığı, geçen günlerde göçmen çatı örgütlerinin tepkisine neden oldu.

Çok sayıda örgüt, Almanya’da yaşayanların yüzde 25’in göçmen kökenli olduğunu vurgulayarak, bu durumun hükümetteki bakanlık koltuklarına da yansımasını talep etti.

Kulislerde dolaşan listelerde Özdemir ya da başka göçmenin yer almaması, Alman basınında da ağır eleştirilere neden oldu. Son günlerde çıkan yorumlarda, özellikle yeni koalisyonun sol kanadını oluşturan SPD ve Yeşiller’in kendi kadrolarından göçmen bakan çıkarmamaları olasılığı büyük bir çelişki ve yanlış bir tavır olarak tanımlandı.

Yeşiller’in Cem Özdemir’i adeta son anda bakan olarak seçmesi, basın ve kamuoyundaki tepki ve baskıların da bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Bu arada, Özdemir’in bakanlığının netleşmesi sonrasında, Yeşiller’in çevreci sol kanadının temsilcilerinin kendi adayları Anton Hofreiter’in bakan olmamasını protesto ederek, alınan kararı kabul etmek istemedikleri öğrenildi.

Çevreci sol kanadının başkaldırdıkları ve parti yönetimini ikna edebilmek için kriz toplantısı yapmak zorunda kaldığı da bildirildi. Yaşananlar, Yeşiller açısından "büyük bir skandal" olarak tanımlandı.

Cem Özdemir, Türkiye'den göç eden Tokatlı bir ailenin oğlu olarak Almanya'nın Bad Urach kentinde dünyaya geldi.1981'de Yeşiller Partisi'ne üye oldu. 1994 yılında Federal Parlamento’ya, 2004 yılında Avrupa Parlamentosu’na milletvekili olarak seçildi. 2008 ile 2018 yılları arasında Yeşiller’in eş başkanlığını yaptı.

Alman meclisinde 2016’da kabul edilen Ermeni soykırımı tasarısının mimarı olarak tanımlanan Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sert söylem ve eleştirileri ile tanınıyor. Erdoğan da Özdemir’i geçmişte sert sözlerle eleştirmiş ve "Sözde bir Türk" olarak tanımlamıştı.

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