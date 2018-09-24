HABER

Cem Özdemir Erdoğan boykotuna katılmayacak

24.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Erdoğan'ın Almanya ziyaretine karşı bazı Alman siyasetçilerce başlatılan boykot büyürken, Yeşiller eski Eş Başkanı Özdemir diğer muhalif politikacıların aksine Erdoğan için verilecek resmi yemeğe katılacağını açıkladı.

Cem Özdemir Erdoğan boykotuna katılmayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içerisinde Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine yönelik olarak Alman politikacılardan tepki gelmeye devam ediyor. Alman Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir, diğer muhalif politikacıların aksine Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle verilecek resmi yemeğe katılacağını söyledi.

Özdemir Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir daveti hak etmediğini belirtti ve yemeğe katılımıyla hem Türkiye'ye hem de Alman-Türk toplumuna bir işaret göndermeyi umut ettiğini söyledi. Özdemir, “Almanya'daki muhalefet bu ülkenin politikasının bir parçası, biz demokrasimizin güçlü ve gerekli bir unsuruyuz" dedi. Güçlü bir cumhurbaşkanının bile bazı kurallardan kaçamayacağını söyleyen Özdemir, “O, otoriter politikasının eleştirisini savunan beni görmek ve bana tahammül etmek zorunda olacak” ifadelerini kullandı.

Özdemir, Alman hükümetini ekonomik nedenlerle Erdoğan'ın bazı vaatlerde bulunabileceği konusunda uyardı. Yeşiller milletvekili Özdemir, "Başbakan Merkel, Erdoğan'a Alman anayasal devletinin despotik davranışları kabul ve tolere etmeyeceğini, Erdoğan'ın Almanya'ya anlaşmazlık getirdiğini ve Almanya'nın bu ülkede bir casusluk ve ihbar sistemi kurmasını kabul etmeyeceğini açıkça belirtmeli" şeklinde konuştu.

Muhalifler tepkili

Erdoğan'ın katılacağı yemeği boykot edeceklerini ilk açıklayan siyasetçiler, Sol Parti'den Sevim Dağdelen ile Hür Demokrat Parti'den (FDP) Bijan Djir-Sarai olmuştu. Djir-Sarai, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Alman vatandaşlarının Türk cezaevlerinde bulunduğu ve Ankara'nın demokrasi ve insan hakları değerlerinden uzaklaşmayı sürdürdüğü bir ortamda bir Alman milletvekili olarak kendisiyle akşam yemeği yiyemeyeceğini" ifade etmişti. Dağdelen ise Bellevue Sarayı'na gitmek yerine Erdoğan'a karşı düzenlenecek protestolara katılacağını söylemişti.

FDP lideri Christian Lindner de Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Erdoğan propagandasının bir parçası olmak istemediğini" belirtmiş, yemeğe katılmayacağını açıklamıştı.

Sol Parti ve Hür Demokrat Parti'den sonra Yeşiller ve Almanya için Alternatif'ten (AfD) bazı politikacılar da Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle verilecek resmi yemeği boykot edeceklerini bildirmişti.

Yeşiller eş başkanları Annena Baerbock ve Robert Habeck ile meclis grup başkanları Katrin Göring-Eckardt ve Anton Hofreiter yemeğe katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı. AfD meclis grup başkanları Alexander Gauland ve Alice Weidel ile parti eş başkanı Jörg Meuthen ve parti yöneticisi Bernd Baumann da yemeğe katılmayacaklarını ilan eden politikacılar arasında.

İlişkilerde normalleşme

Berlin ve Ankara, temel olarak iki yıl önceki darbe girişiminden sonra çok sayıda Alman vatandaşının tutuklanması nedeniyle gerilen Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaretin normalleşme sürecine katkıda bulunması umuluyor.

Erdoğan son 15 yılda Almanya'yı Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla birçok kez ziyaret etmişti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle 27-29 Eylül arasında gerçekleşecek ziyaret programında resmi temasların yanı sıra devlet töreni ve resmi yemek daveti de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Başbakan Angela Merkel ile iki defa bir araya gelecek.

dpa,AFP/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı
'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar 'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar
WSJ'ye konuşan Türk yetkili tutuklu rahip için tarih verdiWSJ'ye konuşan Türk yetkili tutuklu rahip için tarih verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

İlginizi Çekebilir

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

ABD'den Çin'e yeni yaptırım

ABD'den Çin'e yeni yaptırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran açık açık tehdit etti: Sizi yıkıcı bir yanıt bekliyor

İran açık açık tehdit etti: Sizi yıkıcı bir yanıt bekliyor

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Çift başlı yılan koruma altına alındı

Çift başlı yılan koruma altına alındı

Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'den aldı! Dudak uçuklatan rakam

Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'den aldı! Dudak uçuklatan rakam

Kim inanır büyükanne olduğuna! O dünyanın en seksisi!

Kim inanır büyükanne olduğuna! O dünyanın en seksisi!

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.