Cem Özdemir Erdoğan boykotuna katılmayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içerisinde Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine yönelik olarak Alman politikacılardan tepki gelmeye devam ediyor. Alman Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir, diğer muhalif politikacıların aksine Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle verilecek resmi yemeğe katılacağını söyledi. Özdemir Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir daveti hak etmediğini belirtti ve yemeğe katılımıyla hem Türkiye'ye hem de Alman-Türk toplumuna bir işaret göndermeyi umut ettiğini söyledi. Özdemir, “Almanya'daki muhalefet bu ülkenin politikasının bir parçası, biz demokrasimizin güçlü ve gerekli bir unsuruyuz" dedi. Güçlü bir cumhurbaşkanının bile bazı kurallardan kaçamayacağını söyleyen Özdemir, “O, otoriter politikasının eleştirisini savunan beni görmek ve bana tahammül etmek zorunda olacak” ifadelerini kullandı. Özdemir, Alman hükümetini ekonomik nedenlerle Erdoğan'ın bazı vaatlerde bulunabileceği konusunda uyardı. Yeşiller milletvekili Özdemir, "Başbakan Merkel, Erdoğan'a Alman anayasal devletinin despotik davranışları kabul ve tolere etmeyeceğini, Erdoğan'ın Almanya'ya anlaşmazlık getirdiğini ve Almanya'nın bu ülkede bir casusluk ve ihbar sistemi kurmasını kabul etmeyeceğini açıkça belirtmeli" şeklinde konuştu.

Muhalifler tepkili Erdoğan'ın katılacağı yemeği boykot edeceklerini ilk açıklayan siyasetçiler, Sol Parti'den Sevim Dağdelen ile Hür Demokrat Parti'den (FDP) Bijan Djir-Sarai olmuştu. Djir-Sarai, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Alman vatandaşlarının Türk cezaevlerinde bulunduğu ve Ankara'nın demokrasi ve insan hakları değerlerinden uzaklaşmayı sürdürdüğü bir ortamda bir Alman milletvekili olarak kendisiyle akşam yemeği yiyemeyeceğini" ifade etmişti. Dağdelen ise Bellevue Sarayı'na gitmek yerine Erdoğan'a karşı düzenlenecek protestolara katılacağını söylemişti. FDP lideri Christian Lindner de Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Erdoğan propagandasının bir parçası olmak istemediğini" belirtmiş, yemeğe katılmayacağını açıklamıştı. Sol Parti ve Hür Demokrat Parti'den sonra Yeşiller ve Almanya için Alternatif'ten (AfD) bazı politikacılar da Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle verilecek resmi yemeği boykot edeceklerini bildirmişti. Yeşiller eş başkanları Annena Baerbock ve Robert Habeck ile meclis grup başkanları Katrin Göring-Eckardt ve Anton Hofreiter yemeğe katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı. AfD meclis grup başkanları Alexander Gauland ve Alice Weidel ile parti eş başkanı Jörg Meuthen ve parti yöneticisi Bernd Baumann da yemeğe katılmayacaklarını ilan eden politikacılar arasında.