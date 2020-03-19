Cem Özdemir kimdir? Cem Özdemir’de koronavirüs tespit edildi!

Türkiye ve dünyada her geçen gün koronavirüslü vaka sayısı artıyor. Koranavirüs tespit edilen ünlü isimler de medyanın gündem maddelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu isimlerden sonuncusu Cem Özdemir oldu. Peki koronavirüs teşhisi konulan Cem Özdemir kimdir? İşte hayatı ve kariyerinden detaylar...

CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

Cem Özdemir, (d. 21 Aralık 1965, Bad Urach), Türk ve Çerkes kökenli Alman siyasetçi. 2008-2018 yılları arasında Birlik 90/Yeşiller partisinin eş başkanlık görevini Claudia Roth ve Simone Peter ile birlikte yürüttü. Halen AlmanYa Federal Meclisi'nde Yeşiller Partisi milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Babası Çerkes kökenli olan Özdemir Türkiye'den göç eden Tokatlı bir ailenin oğlu olarak Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinde, Bad Urach kentinde dünyaya geldi. Lisenin ardından sosyal pedagoji eğitimi aldı. 1987'den itibaren eğitimci ve serbest gazeteci olarak meslek hayatına atıldı.

CEM ÖZDEMİR’İN SİYASİ YAŞAMI

1981'de Yeşiller Partisi'ne üye oldu. 1989-1994 yılları arasında partinin Baden-Württemberg eyalet yönetiminde görev yaptı. 1992'de göçmen hakları için kurulan Immi-Grün - Bündnis der neuen InländerInnen (Göçmen Yeşili - Yeni Vatandaşlar İttifakı) grubunun kurucuları arasında yer aldı. 2 Haziran 2008 tarihinde Yeşiller Partisi eş başkanlığına adaylığını açıkladı.