Cem Özdemir kimdir? Cem Özdemir’de koronavirüs tespit edildi!

Türkiye ve dünyada her geçen gün koronavirüslü vaka sayısı artıyor. Koranavirüs tespit edilen ünlü isimler de medyanın gündem maddelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu isimlerden sonuncusu Cem Özdemir oldu. Peki koronavirüs teşhisi konulan Cem Özdemir kimdir? İşte hayatı ve kariyerinden detaylar...
Cem Özdemir, (d. 21 Aralık 1965, Bad Urach), Türk ve Çerkes kökenli Alman siyasetçi. 2008-2018 yılları arasında Birlik 90/Yeşiller partisinin eş başkanlık görevini Claudia Roth ve Simone Peter ile birlikte yürüttü. Halen AlmanYa Federal Meclisi'nde Yeşiller Partisi milletvekili olarak görev yapmaktadır.
Babası Çerkes kökenli olan Özdemir Türkiye'den göç eden Tokatlı bir ailenin oğlu olarak Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinde, Bad Urach kentinde dünyaya geldi. Lisenin ardından sosyal pedagoji eğitimi aldı. 1987'den itibaren eğitimci ve serbest gazeteci olarak meslek hayatına atıldı.
1981'de Yeşiller Partisi'ne üye oldu. 1989-1994 yılları arasında partinin Baden-Württemberg eyalet yönetiminde görev yaptı. 1992'de göçmen hakları için kurulan Immi-Grün - Bündnis der neuen InländerInnen (Göçmen Yeşili - Yeni Vatandaşlar İttifakı) grubunun kurucuları arasında yer aldı. 2 Haziran 2008 tarihinde Yeşiller Partisi eş başkanlığına adaylığını açıkladı.
Yeşiller Partisi
1994-2002 yılları arasında Yeşiller Partisi'ni Alman Federal Meclisi'nde temsil etti. 1998'den itibaren Yeşiller Meclis Grubunun iç politika sözcüsü oldu. 2002 yılında Frankfurtlu halkla ilişkiler danışmanı Moritz Hunzinger ile girdiği kredi ilişkisi ve milletvekilleri ve bakanlara verilen iş için bedava uçuş hakkından özel uçuşlar için yararlandığı ortaya çıkınca milletvekilliğinden ayrılma kararı aldı. 22 Eylül 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Birlik 90/Yeşiller partisi üyesi Cem Özdemir, milletvekilliğini kabul etmediğini Baden-Württemberg Eyaleti Seçim Komisyonu'na resmen bildirdiğini açıkladı.
AP üyeliği
2004 yılında Avrupa Parlamentosu'na seçildi. AP'de Yeşiller Grubu / Hür Avrupa İttifakı üyesi olan Özdemir, halen parlamentonun Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğini yürütmektedir. Özdemir, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Avrupa'daki gizli tutukevleri ve uçuşlarına yönelik iddiaları araştırmak üzere AP bünyesinde kurulan komisyonun başkan yardımcılığını yaptı. Özdemir'in üyesi bulunduğu oluşumlar arasında AP'de Kuzey Kıbrıs'la doğrudan ilişki tesis edilmesi amacıyla kurulan İletişim Komitesi, AP ile TBMM arasında diyalog organı olan Karma Parlamento Komisyonu ve "Uluslararası Irkçılıkla Mücadele ve Çeşitlilik Grubu"nun (Anti-Racism and Diversity Intergroup) de bulunmaktadır.