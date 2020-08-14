Cem Özdemir ve Claudia Roth'dan Türkiye'ye baskı çağrısı

Siyasetçiler Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a da bu yönde çağrıda bulundu.Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının bugün yapacağı toplantı öncesi Alman Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth ve Cem Özdemir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi. Siyasetçiler yaptıkları ortak basın açıklamasında Erdoğan'a ekonomik baskı uygulanarak ''kırmızı kart gösterilmesi'' gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz kaynakları nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime dikkat çeken siyasetçiler Erdoğan'ın bilinçli bir şekilde Yunanistan ve diğer komşu ülkelerle diyalog arayışına girmediğini söyledi. Erdoğan'ın provokasyon arayışında olduğunu söyleyen iki siyasetçi "Bu zaten otokratların bilinen stratejisidir. Yurt dışında saldırgan bir siyaset uygulayarak Türkiye'deki milliyetçi duyguları körüklemek ve böylece içinde bulundukları feci ekonomik durum ve kendi siyasi başarısızlıklarından dikkati başka yöne çekmek istiyorlar'' dedi.

Yeşiller milletvekili Özdemir ve Alman Meclis Başkanvekili Roth ortak basın açıklamalarında ayrıca Erdoğan'ı uluslararası hukuku çiğnemekle suçladı. Özdemir ve Roth, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında varılan anlaşmanın ''uluslararası deniz hukukunu açık bir biçimde ihlal ettiğini" belirtti.