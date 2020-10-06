Cem Özdemir'den Can Dündar için soru önergesi

Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir, federal hükümete sunduğu yazılı soru önergesini Twitter hesabında paylaştı. Soru önergesinde, "Federal hükümet, mahkemeye gitmemesi halinde mal varlığına el konulacak olan Can Dündar gibi Almanya'ya sığınan Türk vatandaşlarının mülkiyet hakları ihlallerine ilişkin durumu Türk hükümeti ile görüştü mü?" ifadeleri yer aldı.

Özdemir, aynı zamanda Türkiye'deki ailesine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından bir uyarı telefonu geldiğini açıklayan Almanya Essen Üniversitesi Siyaset Bölümü Akademisyeni Prof. Burak Çopur hakkında da yazılı bir soru önergesi verdi. Önergede, "Federal hükümet, Prof. Dr. Burak Çopur gibi Almanya'da yaşayan Türk kökenli kişilerin ve onların Türkiye'deki ailelerinin Türk istihbarat servisi tarafından korkutulduğu ve tehdit edildiği iddialarını Türk hükümeti ile görüştü mü?" ifadeleri yer aldı.

Cem Özdemir, Twitter mesajında "Erdoğan çaresizce Almanya'da da kendisine muhalefet edenleri korkutmaya çalışıyor. Türkiye'den gelen tehditler ve baskılar derhal sona ermelidir" dedi. Özdemir, "Federal hükümet buna karşı ne yapıyor, Burak Çopur ve Can Dündar için somut olarak hangi girişimlerde bulunuyor? Yanıtı merak ediyorum" dedi.