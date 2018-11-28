Cem Özdemir'den İslam politikaları eleştirisi

Yeşiller eski Eş Başkanı Cem Özdemir de Almanya’nın İslam politikasını eleştirdi.Almanya'da Müslümanlarla diyaloğu teşvik amacıyla düzenlenen İslam Konferansı'nın dördüncüsü Berlin'de başladı. İki gün sürecek konferansın gündeminde yerel entegrasyon ve Almanya'da imam yetiştirilmesi gibi konular yer alıyor.

Die Welt gazetesine konuşan Yeşiller'in eski eş başkanı Cem Özdemir konferans öncesi Almanya Müslümanlarının çatı kuruluşlarını eleştirdi ve aynı zamanda köktenci eğilimlerin artmasında Batı'nın sorumluluğu olduğunu belirtti.

Almanya'daki mevcut Müslüman cemaatlerinin resmen tanınmaları için gerekli şartları yerine getirmediklerini belirten Özdemir, Almanya'da hukuki statüye kavuşmak için Alman Anayasasına ve ülke değerlerine uyulması gerektiğini dile getirdi. Özdemir mevcut Müslüman cemaatlerin ülkedeki Müslümanların ancak küçük bir kesimini temsil ettiklerini de sözlerine ekledi.

Yabancı devletlerin temsilcisi gibi faaliyet gösteren ve Almanya'nın demokratik değerlerine ortak olmayan cemaatlerin okullarda din dersi vermelerine müsaade edilemeyeceğini de belirten Cem Özdemir "Erdoğanlara, mollalara ve selefilere sınıflarımızda yer olmamalı" diye konuştu.