HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cem Özdemir'in başı sahte sosyal medya hesaplarıyla dertte

Cem Özdemir'in başı sahte sosyal medya hesaplarıyla dertte

12.01.2021 22:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cem Özdemir'in başı sahte sosyal medya hesaplarıyla dertte

Yeşiller eski eş genel başkanı, Almanya Federal Meclis milletvekili Cem Özdemir, son dönemde Instagram’da kendi adıyla açılan sahte hesaplara karşı uyardı.

Alman Yeşiller partisi eski eş genel başkanı ve federal meclis milletvekili Cem Özdemir, son günlerde Instagram'da kendi adıyla çok sayıda hesap açıldığını belirterek, vatandaşları bu hesaplara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Takipçilerine dikkatli olmalarını tavsiye eden Özdemir, "Lütfen dikkatli olun ve sahte hesaplar görürseniz veya size mesaj yollarlar ise haber verin" çağrısında bulundu. Stuttgart bölgesi miletvekili Özdemir, takipçilerine onlarla doğrudan diyalog içinde olmanın kendisi için büyük önem arzettiğini yazdı ve aralarındaki bu ilişkiyi "nefret yayanlar ve sahtekarların" bozmasına izin vermeyeceğini iletti.

Suç duyurusunda bulundu

Kendi adıyla açılan sahte hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını da duyuran Yeşiller milletvekili Özdemir, sadece Instagram'da değil Facebook’ta da Cem Özdemir adıyla açılmış sahte hesapların ortaya çıktığını, tespit edilmesinden sonra yapılan başvuruyla kısa sürede silindiklerini de açıkladı. Cem Özdemir, açılan sahte hesaplar üzerinden kadın kullanıcılar ile bağlantıya geçildiğini belirterek, bu tür sahte hesapların bağlantı kurduğu kişilerin, dijital ortamda şiddete uğrayanlara destek veren Hate Aid adlı kuruluşca bilgilendirildiğini de duyuruldu.

dpa/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Pompeo’nun tüm seyahatleri iptal edildiPompeo’nun tüm seyahatleri iptal edildi
79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?

En Çok Okunan Haberler

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

ABD’li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi

ABD’li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi

Endonezya’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Endonezya’da 5.7 büyüklüğünde deprem

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun tüm seyahatleri iptal edildi

Pompeo’nun tüm seyahatleri iptal edildi

Bağırsak bakterileri koronavirüsün şiddetini etkileyebiliyor

Bağırsak bakterileri koronavirüsün şiddetini etkileyebiliyor

Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutuları bulundu

Endonezya'da düşen yolcu uçağıyla ilgili yeni gelişme

Pompeo: El Kaide'nin yeni üssü İran

Pompeo'nun açıklaması sonrası tansiyon bir anda tırmandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.