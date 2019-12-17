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Cem Özdemir'in evine saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 09:06 | Son Güncelleme

Türkiye kökenli Alman politikacı Cem Özdemir'in evine taşlı saldırı düzenlendi.

Cem Özdemir'in evine saldırı

Özdemir aşırı sağcı Almanlardan ve milliyetçi Türklerden tehditler alıyor.Almanya'da Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'in evine pazartesi akşam saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi. Özdemir, evine yönelik saldırıyı Twitter mesajıyla duyurdu. Özdemir mesajında, "Kapımıza bir taş atıldı. Anlaşılan mesaj bana yollandı" ifadelerini kullandı. Saldırının kendisini korkutmadığını ifade eden Özdemir, "yüksek sesle konuşmaya devam edeceğini" kaydetti.

Bir dönem partisinin eş genel başkanlığını da yapan Türkiye kökenli politikacı Özdemir, aşırı sağcı Almanlar ve milliyetçi Türklerden gelen ölüm tehditleri nedeniyle polis korumasında bulunuyor.

Irkçı "Nükleer Silahlar Bölüğü" adlı örgüt geçtiğimiz kasım ayında Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Yeşiller partili politikacı Claudia Roth ile Cem Özdemir'i öldürmekle tehdit etmişti. Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle de uzun süredir milliyetçi Türkler tarafından tehdit ediliyor.

AFP/TY/BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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