HABER

Cem Seymen: Hayvancılıkla tarım bir arada olmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 21:32 | Son Güncelleme

GAZETECİ Cem Seymen, hayvancılıkla tarımın bir arada olması gerektiğini belirterek, "'Kimyasal gübreyi topraklarımızla buluşturmadan, temiz gıda üretiyoruz' diyerek, milyarlarca doları temiz gıda üreterek, Türk ekonomisine katmak istiyorum.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - GAZETECİ Cem Seymen, hayvancılıkla tarımın bir arada olması gerektiğini belirterek, "'Kimyasal gübreyi topraklarımızla buluşturmadan, temiz gıda üretiyoruz' diyerek, milyarlarca doları temiz gıda üreterek, Türk ekonomisine katmak istiyorum. Benim hayalim bu" dedi.

İzmit'teki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, gazeteci Cem Seymen, sevenleriyle buluştu. Organik tarımın önemini vurgulayarak, ekonomik bağımsızlığın tarım ile olabileceğini savunan Seymen, ithal tohumlarla beraber ülke topraklarına hastalıkların da geldiğini kaydetti. Tarımın milli bağımsızlık olduğunu dile getiren Seymen, "Ben programımda tarımı soruyorum. Diyorum ki 'Topraktaki bu domatesin fiyatı 3 lira, eve gelene kadar 10 lira olamaz'. Çünkü çiftçi ağlıyor, köylü ağlıyor. Tarım neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü tarım; bağımsızlık, milli bağımsızlığımız, milli güvenliğimiz. Çünkü tohumu dışarıdan ithal ettiğin andan itibaren ne sokuyorsun toprağına biliyor musun? Hastalık sokuyorsun; çünkü yurt dışında üretilen, ithal edilen tohum aynı zamanda toprağımıza hastalığı da sokuyor. Sadece tohumu değil, gıda ürününü de ithal ettiğin zaman hastalığı getiriyorsun" diye konuştu.

Ekonomik bağımsızlık için tarımın çok önemli seçenek olduğunu vurgulayan Cem Seymen, "Biz ekonomimizi güçlendirebilmek için şu andan itibaren cep telefonu hemen üretebilme şanımız yok. Hemen bir yazılım ekonomisi kurma şansımız yok. Hemen şu an uzayı istila edip madenleri Türkiye'ye getirme şansımız yok. Çevreme bakıyorum, kafamı kullanıyorum; bizim en büyük şansımız toplum. 8 bin yıldır tarım yapılan bir Anadolu'dan bahsediyoruz. Benim atam, dedem, atalarımın ataları en kirlenmemiş topraklarda tarım yapmış. Bütün dünyayı kasıp kavuruyor organik gıda yani doğal gıda. Bizim buna yönelmemiz lazım. Bizim hikayemiz de daha Anadolu'daki topraklar temiz, gübre daha kanser olmamış, ilaçla bu kadar da örselenmemiş. Ben diyorum ki hayvancılıkla tarım bir arada olmalı. 'Kimyasal gübreyi topraklarımızla buluşturmadan, temiz gıda üretiyoruz' diyerek, milyarlarca doları temiz gıda üreterek, Türk ekonomisine katmak istiyorum. Benim hayalim bu" dedi.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Fotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldıFotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Ailelerin evlerine dönmelerinde sakınca yokSON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Ailelerin evlerine dönmelerinde sakınca yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Ailelerin evlerine dönmelerinde sakınca yok

SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Ailelerin evlerine dönmelerinde sakınca yok

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladı

Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.