Cem Seymen siyasete atılıyor! "'Telefonunu çıkar göster' diye suçlanan gençler için adayım" diyerek duyurdu

Seçimlere 46 gün kala gazeteci Cem Seymen, CHP İstanbul 2. bölgeden milletvekili aday aday olduğunu açıkladı. Aday adaylığını sosyal medya paylaşımıyla duyuran Seymen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seymen yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

“'Telefonunu çıkar göster' diye suçlanan gençler için adayım. 'Kafeler, lokantalar dolu, herkesin keyfi yerind'” deyip, yolsuzluk, hırsızlık, rant düzenini saklayana karşı durmak için adayım. Tarlasına beton dökülen çiftçinin sesi olmak için adayım. CHP İstanbul’dan aday adayıyım" ifadelerini kullandı.

İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Cem Seymen, geçtiğimiz aylarda CNN Türk'ten istifa etmişti.