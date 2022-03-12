Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, internette günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin Rusya NUkrayna savaşında taraflı ya da tarsız olmasının bir şey değiştirmeyeceğini ekonominin bu durumdan çok ağır etkileneceğini söyleyen Toker merak konusu oldu. Cem Toker kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker ne iş yapıyor? Nereden mezun? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette arama yapıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

CEM TOKER KİMDİR?

Cem Toker, 5 Temmuz 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Cem Toker, Liberal Demokrat Parti 5. Genel Başkanı'dır.

Orta öğrenimini İstanbul İngiliz Lisesinde bitiren Cem Toker, Arizona Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu.

Amerika'da Finans sektöründe çalıştı ve uluslararası danışmanlık, rehberlik ve dil hizmetleri veren bir şirket kurdu.

1996 yılında Liberal Demokrat Partiye katıldı. LDP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul İl Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunduktan sonra 20 Haziran 2005 tarihinde Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi. 29 Ocak 2017 tarihinde yapılan 8.Olağan Büyük Kurultay'da genel başkanlığı Gültekin Tırpancı'ya devretti. Arizona Türk Amerikan Derneği ve Liberal Demokrasi Enstitüsü kurucu üyesidir.

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ ESKİ GENEL BAŞKANI CEM TOKER NE İŞ YAPIYOR?

64 yaşındaki Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker siyasetçi ve iş insanıdır.

CEM TOKER NEREDEN MEZUN?

Cem Toker, Arizona Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur.

