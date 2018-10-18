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Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 07:16 | Son Güncelleme

Cem Uzan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini açıkladı. Uzan, yaptığı paylaşımda "Devletimin ve milletimin hizmetinde olmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Fransa'da yaşayan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren bir paylaşımda bulundu.

Uzan, Instagram hesabından yaptığı Erdoğan'a destek verdiği paylaşımında, Erdoğan'ın yalnız bırakıldığını ileri sürdü.

Cem Uzan şu ifadeleri kullandı:

"Ekonominin bu zor günlerinde! Herkesin saklanacak yer aradığı bugünlerde Sayın Başkanımız Erdoğan'ın bile yalnız bırakıldığı bir zamanda. Ben milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım".

cemuzan


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Cem Uzan erdoğan

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
neye hazırsın koçum? yeni yolsuzluklara mı ?
vay dönek vay ... yazıklar olsun !!
Herkes yedi az da ben yiyeyim diyorsun değil mi mazot 1 TL olacak diyen uzyyy
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