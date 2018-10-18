Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Fransa'da yaşayan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren bir paylaşımda bulundu.
Uzan, Instagram hesabından yaptığı Erdoğan'a destek verdiği paylaşımında, Erdoğan'ın yalnız bırakıldığını ileri sürdü.
Cem Uzan şu ifadeleri kullandı:
"Ekonominin bu zor günlerinde! Herkesin saklanacak yer aradığı bugünlerde Sayın Başkanımız Erdoğan'ın bile yalnız bırakıldığı bir zamanda. Ben milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım".
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