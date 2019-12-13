Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan, yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Uzan, "Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk Milleti sizden hesap soracak. Yargılanacaksınız" dedi.

Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk Milleti sizden hesap soracak. YARGILANACAKSINIZ. pic.twitter.com/dEhMlg2SGj — Cem Uzan (@uzancc) December 12, 2019



