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Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 07:29 | Son Güncelleme

Türkiye'ye dönüş hazırlığı içinde olduğu öne sürülen iş adamı Cem Uzan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan hakkında çok sert sözler söyledi.

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan, yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Uzan, "Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk Milleti sizden hesap soracak. Yargılanacaksınız" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Uzan Ali Babacan Ahmet Davutoğlu

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