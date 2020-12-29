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Cem Uzan'dan eşi Fanny Blanchelande'a: 'Kadınım'

29.12.2020 09:33 | Son Güncelleme:
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Cem Uzan'dan eşi Fanny Blanchelande'a: 'Kadınım'

Cem Uzan, 2012'de evlendiği Fanny Blanchelande Uzan'ın fotoğrafını paylaştı. 26 Aralık'ta 60 yaşına basan Cem Uzan, 40 yaşındaki eşini, 27 yaşındaki Litvanyalı Gabriele Tevaintyte için terk ettiği haberleriyle gündeme gelmişti. Uzan'ın bu paylaşımı, 'Barıştılar mı?' sorusunu gündeme getirdi.

Üçüncü eşi Monakolu Fanny Blanchelande’ı, 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu Gabriele Tevainyte için terk ettiği iddia edilen iş insanı Cem Uzan, “Eşim Fanny. Arkadaşı Gabriel’e yüzük takarken… Yalancı, yandaş medyaya kapak olsun” notuyla bir fotoğraf paylaşarak haberleri yalanladı.
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Cem Uzan, Fanny Blanchelande ile kalp emojisi koyduğu fotoğraf ve videolar paylaşarak 'Kadınım' notunu düştü.

2009 yıllarından bu yana firari olarak Fransa’da yaşayan Cem Uzan’ın, üçüncü eşi 40 yaşındaki Monakolu Funny Blanchelande’ı, 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu Gabriele Tevainyte için terk ettiği iddia edilmişti.

Fanny-Blanchelande-Gabriele-Tevainyte-Yuzuk

Cem Uzan, eşi Fanny Blanchelande ile olan fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Cem-Uzan-Fanny-Blanchelande-Smokin-Opucuk

Uzan, kalp emojisi koyduğu fotoğraflara ”Kadınım” yazdı.

Fanny-Blanchelande-Instagram-Uzan

Cem Uzan ile ayrıldıkları iddia edilen Fanny Blanchelande’ın Instagram profilinde eşinin soyadı olan #Uzan’ı hashtag’lemesi dikkat çekti.


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