Cem Uzan'dan eşi Fanny Blanchelande'a: 'Kadınım'

Üçüncü eşi Monakolu Fanny Blanchelande’ı, 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu Gabriele Tevainyte için terk ettiği iddia edilen iş insanı Cem Uzan, “Eşim Fanny. Arkadaşı Gabriel’e yüzük takarken… Yalancı, yandaş medyaya kapak olsun” notuyla bir fotoğraf paylaşarak haberleri yalanladı.



Cem Uzan, Fanny Blanchelande ile kalp emojisi koyduğu fotoğraf ve videolar paylaşarak 'Kadınım' notunu düştü.

2009 yıllarından bu yana firari olarak Fransa’da yaşayan Cem Uzan’ın, üçüncü eşi 40 yaşındaki Monakolu Funny Blanchelande’ı, 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu Gabriele Tevainyte için terk ettiği iddia edilmişti.

Cem Uzan, eşi Fanny Blanchelande ile olan fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Uzan, kalp emojisi koyduğu fotoğraflara ”Kadınım” yazdı.

Cem Uzan ile ayrıldıkları iddia edilen Fanny Blanchelande’ın Instagram profilinde eşinin soyadı olan #Uzan’ı hashtag’lemesi dikkat çekti.



