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Cem Uzan'ın 'ittfiak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

23.12.2020 14:45 | Son Güncelleme:
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Cem Uzan'ın 'ittfiak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

11 yıldır yurt dışında yaşayan Genç Parti Kurucusu Cem Uzan, partisinin ittifaklara katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Uzan'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Genç Parti Kurucusu Cem Uzan, erken seçim iddiaları ve ittifak gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuşan Uzan, "Partiniz herhangi bir ittifaka dahil olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"Benim Atatürkçü düşüncem ve duruşum nerede olabileceğimizi gösteriyor. Ama seçim olmayan yerde ittifakı konuşmak çok erken" ifadelerini kullanan Uzan, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Akşener'i, Karamollaoğlu’nu, Demirtaş'ı takdir ediyorum. Onlar bu ülkenin kıymetleri" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzan'ın açıklamaları sosyal medyada bir anda gündem olurken Twitter'da 'Cem Uzan' başlığı Trend Topic oldu.

Cem Uzan: Genç Parti mutlaka bir ittifakın içinde yer alacakCem Uzan: Genç Parti mutlaka bir ittifakın içinde yer alacak


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