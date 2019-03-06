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Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 07:38 | Son Güncelleme

Yaklaşık 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandığı yönündeki haberleri Twitter hesabından paylaşarak 'Döneceğim Türkiyem' ifadelerini kullandı.

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

2009 yılında Türkiye'yi terk eden ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Twitter hesabından "Döneceğim Türkiyem" mesajını paylaştı.

Cem Uzan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çocuklarının dondurulan mal varlıkları ile ilgili Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandığı öğrenildi.

Çıkan haberlerin ardından Uzan, Twitter hesabından "Döneceğim Türkiyem" şeklince bir mesaj paylaştı.

2002 ile 2003 yıllarında alınan kararlarla Uzan'ların Türkiye'deki mal varlığına tedbir konulmuştu.


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Cem Uzan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Twitter

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