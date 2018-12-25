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Cem Uzan, Türkiye'ye dönmek için Ankara'yla anlaşmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 10:58 | Son Güncelleme

10 yıldır Paris'te yaşayan iş adamı ve eski siyasetçi Cem Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, "Cem Uzan, Türk devletiyle yapıcı görüşmeler yapmak için masaya oturmaya hazır. Fakat bunun için TMSF'nin de herkesin çıkarına olacak bu çözümü kabul etmesi gerekiyor" dedi. Pujos, Uzan'ın Türkiye'ye yatırım yapmaya da hazır olduğunu söyledi.

Cem Uzan, Türkiye'ye dönmek için Ankara'yla anlaşmak istiyor

Cem Uzan, geçen hafta Fransa'da Türkiye'ye karşı açtığı büyük kısmı ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait 2.1 milyar dolar değerindeki hisselerini geri alma davasını kazandı. Euronews'ten Beraat Gökkuş ile Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre, Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, "Açıkçası, müvekkilim TMSF ile bu konuda anlaşmak istiyor" dedi.

Paris'te TMSF adına görev yapan Fransız yetkililerin Uzan'ın evine baskın yaparak kasalarını zorla açtığı ve kendisine ait ÇEAŞ ve Kepez Elektrik hisselerine el koyduğunu söyleyen avukat, Fransız yargısının da iki kez bu operasyonların yasadışı olduğuna hükmettiğini belirtti.

Fransa'da bu bağlamda Mart 2019'da bir davanın başlaması beklendiğini belirten Pujos, "Açıkçası, müvekkilim TMSF ile bu konuda anlaşmak istiyor. Cem Uzan, Türk devletiyle yapıcı görüşmeler yapmak için masaya oturmaya hazır olduğunu ifade etti. Fakat bunun için TMSF'nin de, herkesin çıkarına olacak bu çözümü kabul etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BAZI GARANTİLERİN VERİLMESİ ŞARTIYLA"

Pujos, "Cem Uzan, Türk devleti ile anlaşması ve kendisine bazı garantilerin verilmesi şartıyla, Türkiye'de zaman geçirmek için geri dönebileceğini söylüyor" dedi. Uzan'ın Türkiye'ye geri dönmesi durumunda siyasete girip girmeyeceği sorusu üzerine Pujos, şöyle konuştu:

"Müvekkilimin politik faaliyetleri Fransa'ya sığınmasına sebep oldu. Ancak Cem Uzan, Türk devleti ile anlaştığı taktirde, tabii ki en kısa zamanda kendi ülkesinde yeniden hizmet etmek için hazır olacaktır. Ayrıca kendisi, 10 yıldır kaldığı Fransa'da olduğu gibi, kesin bir dille Türkiye'de de tekrar yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etti."

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Anahtar Kelimeler:
Cem Uzan Fransa

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