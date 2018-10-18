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Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Fransa'da yaşayan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, Twitter hesabından Vertu'nun Aster P 2018 model telefonunu tanıtan bir video paylaştı. Hatırlanacağı üzere Cem Uzan'ın kardeşi Hakan Uzan, lüks telefonları ile tanınan Vertu markasını geçtiğimiz sene satın almıştı.

Cem Uzan, kardeşi Hakan Uzan'ın 2017 yılında satın aldığı lüks telefon markası Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018'e ait bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Cem Uzan, Vertu Aster P 2018'e ait tanıtım videosunu paylaştığı mesajında, 'Bir Uzan kuruluşu: Vertu Aster P 2018 #NeredeKalmıştık' ifadesini kullandı.

İşte Cem Uzan'ın attığı o tweet:

cem-uzan-vertu

HAKAN UZAN VERTU'YU SATIN ALMIŞTI

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, lüks cep telefonlarıyla tanınan Vertu şirketinin Hakan Uzan tarafından satın alındığını yazmıştı. Sözcüsü aracılığıyla Telegraph'a konuşan Uzan "Vertu niş bir pazarda tanınan güçlü bir marka" demiş ve eklemişti:

"Vertu'nun potansiyelini gerçekleştirecek yatırımları yapmak ve ekiple birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Gazeteye göre 40 bin sterlinlik (180 bin TL) fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı cep telefonlarından bazılarını satan ve merkezi İngiltere'de bulunan Vertu için Uzan'ın Kıbrıs'taki şirketi Baferton Ltd. 50 milyon sterlin (227 milyon TL) ödemişti.

'SÜRGÜNDEKİ GİZEMLİ HANEDAN'

Gazetenin kıdemli ekonomi muhabiri Christopher Williams, Uzan ailesini "Sürgündeki gizemli Türk iş hanedanı" olarak tanımlarken Hakan Uzan'ın hem ABD Başkanı Donald Trump ile hem de Vertu şirketini kuran Nokia ile mahkemelik olduğunu hatırlatmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Uzan Twitter vertu vertu aster p 2018 teknoloji

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