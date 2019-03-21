İSTANBUL (AA) - Cem Vakfı, Hz. Ali’nin doğum yıl dönümü ve Nevruz Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi’nde "Sultan Nevruz" adlı bir etkinlik düzenlendi.

Cem Vakfı Başkanı Erdoğan Döner, bayramın birlik, beraberlik ve dostluk duygularının pekişmesine vesile olmasını diledi.

Döner, "Ülkemizde barışın, kardeşliğin arttığı günlere vesile olsun. Ülkemizde bolluk bereketin bir pınar gibi çağladığı bir gün olsun.

Türkün, Kürdün Anadolu'nun bayramı bugün.

Selam olsun nevruza. Selam olsun tüm insanlığa. Sultan nevruzumuz kutlu olsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da "Buraya parlamenter sisteminin son başbakanı Binali Yıldırım’ın selamını getirdim. Binali Bey’in selamını getirirken dedesinin Ali, amcasının adı Ali, oğlunun adı Ali olan birisi olarak burada konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Uysal, "Bu devleti kurarken yaşanan sıkıntılara, bu devleti yıkmaya çalışanlara karşı mücadeledeki ortak tavrımıza sahip çıkalım. İnanıyoruz ki ehlibeyt ortak yönümüz olacak. Hz. Ali Efendimizin doğum günü ve Nevruz Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Etkinliğe, Cem Vakfı Onursal Başkanı İzzettin Doğan, Caferi Alimler Birliği Başkanı Hasan Karabulut, AK Parti İstanbul milletvekilleri Müşerref Pervin Tuba Durgut, Osman Boyraz, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İstanbul Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, İstanbul İl Müftü Vekili Musa Bilgiç ve davetliler katıldı.

Program, ozanların okuduğu deyişler ve Cem Töreni ile son buldu.

