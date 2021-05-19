Cem Yılmaz açıkladı: Çukur'un başrollerinden Necip Memili Erşan Kuleli'nin kadrosuna dahil oldu!

Önceki gün bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülenen komedyen Cem Yılmaz, yeni dizisi Erşan Kuneri'nin kadrosuna dahil olan o ismi açıkladı.

Yazın başlaması planlanıyor

Öte yandan yazın başlayacak olan 'Erşan Kuneri' dizisi ile ilgili konuşan Cem Yılmaz, "Sekiz bölümden oluşacak. Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel" şeklinde konuştu.