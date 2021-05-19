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  4. Cem Yılmaz açıkladı: Çukur'un başrollerinden Necip Memili Erşan Kuleli'nin kadrosuna dahil oldu!

Cem Yılmaz açıkladı: Çukur'un başrollerinden Necip Memili Erşan Kuleli'nin kadrosuna dahil oldu!

19.05.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezi çıkışında yakın arkadaşı Zafer Algöz ile görüntülenen komedyen Cem Yılmaz, yeni dizisi Erşan Kuneri hakkında konuştu.

Final için geri sayımın başladığı Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren başarılı oyuncu Necip Memili, dijital platformda yayınlanacak olan Erşan Kuneri'nin oyuncu kadrosuna katıldı.

Çukur'un Cumalisi Necip Memili Cem Yılmaz'ın dizisine transfer oluyor!

Önceki gün bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülenen komedyen Cem Yılmaz, yeni dizisi Erşan Kuneri'nin kadrosuna dahil olan o ismi açıkladı.

Erşan Kuneri kadrosuna dahil oldu

Erşan Kuneri kadrosuna dahil oldu
Show TV ekranlarında 4 sezondur yayın hayatına devam eden dizi Çukur'da finale yaklaşılırken dizinin Cumali'si Erşan Kuneri'ye transfer oluyor.

Yazın başlaması planlanıyor

Yazın başlaması planlanıyor
Öte yandan yazın başlayacak olan 'Erşan Kuneri' dizisi ile ilgili konuşan Cem Yılmaz, "Sekiz bölümden oluşacak. Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel" şeklinde konuştu.
Çekimlerine devam edilen Erşan Kuneri dizisinde rol alacağı açıklanan, Necip Memili'nin dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz belli olmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Cem Yılmaz Necip Memili
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