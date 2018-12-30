Cem Yılmaz açtı ağzını yumdu gözünü: Terbiyesiz

Cengiz Semercioğlu bugün Mars Grubu'nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar ile söyleşi yaptı.

Papımcı-salon işletmecisi krizinin en büyük taraflarından olan Acar konuşmasında Ve bu “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar”... “Onlar film çekmezse çekeni bulacağız” gibi açıklamalar yaptı.

Cem Yılmaz ise bu sözlerden sonra çileden çıktı. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış!

Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok var mısın? Yoksun tabi...İyi çıkarmalar. Cengiz'i geçiyorum.

TERBİYESİZ!

Bu cüretkar insanlar göz önünde olan kişileri kullanıp dümenini döndürmek istiyorsa yanlış adres! Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm! Bunu cümle alem duysun Cem Yılmaz çıkaracak mış mış mış! Cem Yılmaz çıkardı haberin yok....Terbiyesiz!

Ey ahali! Bana, filmdeki artiste paraları götürdünüzden başka eleştirisi olmayanlara dahil soruyorum, Sinema bileti kaç lira? Ben filmimi kaç liraya seyircime satıyorum ki bu hanım neyin üzerinden kime kıyak yapıyor? Ve utanmadan halkçılık satıyor ! Yap çabuk bileti 15 lira!"

