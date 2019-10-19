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Cem Yılmaz, Akasya’da sevenleri ile buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2019 11:40 | Son Güncelleme

Yeni film serisinin ilki Karakomik Filmler’in vizyona gün film ekibiyle birlikte Akasya misafirleri ile buluşan Cem Yılmaz, Akasya’da Toplum Gönüllüleri Vakfı’na da destek de verdi.Usta komedyen Cem Yılmaz ve beklenen filmi ’Karakomik Filmler’ ekibi, Akasya misafirleri ile buluştu.

Cem Yılmaz, Akasya’da sevenleri ile buluştu

Yeni film serisinin ilki Karakomik Filmler’in vizyona gün film ekibiyle birlikte Akasya misafirleri ile buluşan Cem Yılmaz, Akasya’da Toplum Gönüllüleri Vakfı’na da destek de verdi.

Usta komedyen Cem Yılmaz ve beklenen filmi ’Karakomik Filmler’ ekibi, Akasya misafirleri ile buluştu. Filmin vizyona girdiği gün gerçekleşen söyleşiye Zafer Algöz, Can Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt ve Alişan Uğur da katıldı. Yoğun ilgi karşısında sevincini gizleyemeyen Cem Yılmaz, "Filmimizin ilk gününde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. İki farklı türde, iki farklı film izleyecekseniz. Filmi beğenmedik ikinci yarıda çıkalım diyememeniz için bunu yaptık" dedi.

Usta oyuncu Zafer Algöz, Türkiye’de ilk defa tek bir biletle iki ayrı film izleneceğini dile getirdi. Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur da; "Bu benim ilk filmim. O yüzden çok heyecanlıyım" diyerek duygularını dile getirdi.
Cem Yılmaz’ın filmlerinin kemikleşen bir kadrosu olduğunu söyleyen Umut Kurt; "Bizim ilk filmimiz. Umarım o kemik kadroda ben de yer alırım" dedi.

"Sadece Cem Yılmaz’ı görmeye gelmediyseniz harika bir film izleyeceğiz" diye söze başlayan Uraz Kaygılaroğlu, herkese teşekkür etti. Uraz’ın Yılmaz’dan üstat olarak söz etmesi üzerine Can Yılmaz; "Baktılar Zafer Ağabey 20 yıldır oynuyor, Uraz da kadroyu sağlamlaştırma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi. Cem Yılmaz ve film ekibinin aralarında oluşturduğu sinerji stand-up gösterilerini aratmadı.

Yılmaz; "Biz Yeşilçam’ın devamıyız"
Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler’e güveninin tam olduğunu belirten Yılmaz; "Serinin ikincisini izlemeye gelenlere de bakacağız. İzleyen kitlemiz biraz dar, birkaç milyon kadar" dedi.
Yılmaz; "Ne düşündüğünüz bizim için çok önemli. Lütfen, ister sosyal medyadan ister eve gelerek düşüncelerinizi paylaşın. Biz Yeşilçam’ın devamıyız. Yabancı birçok film bizimle aynı anda vizyonda. Geçtiğimiz günlerde ben de yabancı bir film izledim ama oyuncuları nerede? Yoklar. Biz öyle miyiz? Filmimiz neredeyse oradayız. Arada sorular oluyor, köşede bekliyoruz" diyerek güldürerek veda etti.

TOG’a destek vermeyi ihmal etmedi
Cem Yılmaz ayrıca Akasya’da bağış noktaları bulunan Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) destek vermeyi de ihmal etmedi.

Cem Yılmaz, Akasya’da sevenleri ile buluştu

Cem Yılmaz, Akasya’da sevenleri ile buluştu

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