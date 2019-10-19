Cem Yılmaz, Akasya’da sevenleri ile buluştu

Yeni film serisinin ilki Karakomik Filmler’in vizyona gün film ekibiyle birlikte Akasya misafirleri ile buluşan Cem Yılmaz, Akasya’da Toplum Gönüllüleri Vakfı’na da destek de verdi.

Usta komedyen Cem Yılmaz ve beklenen filmi ’Karakomik Filmler’ ekibi, Akasya misafirleri ile buluştu. Filmin vizyona girdiği gün gerçekleşen söyleşiye Zafer Algöz, Can Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt ve Alişan Uğur da katıldı. Yoğun ilgi karşısında sevincini gizleyemeyen Cem Yılmaz, "Filmimizin ilk gününde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. İki farklı türde, iki farklı film izleyecekseniz. Filmi beğenmedik ikinci yarıda çıkalım diyememeniz için bunu yaptık" dedi.

Usta oyuncu Zafer Algöz, Türkiye’de ilk defa tek bir biletle iki ayrı film izleneceğini dile getirdi. Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur da; "Bu benim ilk filmim. O yüzden çok heyecanlıyım" diyerek duygularını dile getirdi.

Cem Yılmaz’ın filmlerinin kemikleşen bir kadrosu olduğunu söyleyen Umut Kurt; "Bizim ilk filmimiz. Umarım o kemik kadroda ben de yer alırım" dedi.