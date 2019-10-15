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Cem Yılmaz, Akasya’da sevenleri ile buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ve diğer oyuncular Akasya Zemin Kat'ta "Oyunculu Özel Gösterim"de seyircilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Komedyen Cem Yılmaz'ın beklenen Karakomik Filmler'inin ilki olan "2Arada Kaçamak" cuma günü vizyona girecek.

Cem Yılmaz ve filmde rol alan diğer oyuncular, filmin vizyona girdiği gün 20.30'da Akasya misafirleriyle buluşacak.

Akkök Holding açıklamasına göre, Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilki 18 Ekim Cuma günü vizyona girecek.

Cem Yılmaz ve Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya, Alişan Uğur ve Sami Hamid, Akasya'da düzenlenecek Oyuncularla Buluşma etkinliğine katılacak.

Oyuncular gösterim öncesi 20.30’da zemin katta seyirciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Akasya akkok holding Cem Yılmaz

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