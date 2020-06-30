Cem Yılmaz, ‘Asker ziyareti’ notuyla paylaştı

Cem Yılmaz, 7 yaşındaki oğlu Kemal ile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yılmaz, paylaşımına “Asker ziyareti” notunu düştü. Cem Yılmaz’ın paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Öte yandan ünlü komedyen, son filmi ‘Karakomik Filmler 2’nin Netflix’te yayınlamasının ardından, filminin duyurusunu yapmadığı için dijital yayın platformuna tepki göstermişti.

Yılmaz’ın, “Tatlım, bizim film sizde dün çıkmış olması lazım, ‘Tweet atma’ mı dediler yoksa?” sözlerinden sonra, Netflix sosyal medya hesapları üzerinden filmle ilgili duyuru yapmıştı.

