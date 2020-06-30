MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz, ‘Asker ziyareti’ notuyla paylaştı

Cem Yılmaz, ‘Asker ziyareti’ notuyla paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile fotoğrafını "Asker ziyareti" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Cem Yılmaz, ‘Asker ziyareti’ notuyla paylaştı

Cem Yılmaz, 7 yaşındaki oğlu Kemal ile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yılmaz, paylaşımına “Asker ziyareti” notunu düştü. Cem Yılmaz’ın paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Öte yandan ünlü komedyen, son filmi ‘Karakomik Filmler 2’nin Netflix’te yayınlamasının ardından, filminin duyurusunu yapmadığı için dijital yayın platformuna tepki göstermişti.

Yılmaz’ın, “Tatlım, bizim film sizde dün çıkmış olması lazım, ‘Tweet atma’ mı dediler yoksa?” sözlerinden sonra, Netflix sosyal medya hesapları üzerinden filmle ilgili duyuru yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Makyajsız paylaşım! 'Arkamdan yazmışlar...'Makyajsız paylaşım! 'Arkamdan yazmışlar...'
Morgan Freeman ile aksiyon fırtınası!Morgan Freeman ile aksiyon fırtınası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti

3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Arka Sokaklar'a gelin gitti! İşte ilk kareler

Arka Sokaklar'a gelin gitti! İşte ilk kareler

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almeda Abazi'ye çirkin mesaj! 'Bu gece senin için...'

Çirkin mesaj! 'Bu gece senin için...'

Tuba Büyüküstün, ilk kez Tuba Büyüküstün olarak bir dizide oynayacak

Bu defa kendini oynayacak

Mayosuyla gündem olan Fedon kimdir? Fedon kaç yaşında? Fedon ne demek?

Mayosuyla gündem olan Fedon kimdir? Fedon kaç yaşında? Fedon ne demek?

Acun Ilıcalı Survivor finaliyle ilgili tüyo verdi!

Acun Ilıcalı Survivor finaliyle ilgili tüyo verdi!

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor!

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor!

Bircan Bali makyajsız halini paylaştı! 'Arkamdan yazmışlar...'

Makyajsız paylaşım! 'Arkamdan yazmışlar...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.