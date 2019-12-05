Cem Yılmaz çocuklara kitap okudu

İSTANBUL, (DHA)- Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Kitap projesine komedyen Cem Yılmaz destek verdi. Proje kapsamında Yılmaz, farklı yaş grubundaki çocuklara kitap okudu.

Doğdukları andan itibaren çocukların kitaplarla buluşmasını amaçlayan ve Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Kitap projesine komedyen Cem Yılmaz’dan destek geldi. Çocuklara kitap okumanın önemini anlatmayı ve evinde kitap olmayan çocukları ilk kitaplarıyla buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında ünlü komedyen, farklı yaş grubundaki çocuklara kitap okudu. Cem Yılmaz’ın 0

