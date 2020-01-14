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  4. Cem Yılmaz'dan +18'lik dizi bombası! Sosyal medyayı yıktı

Cem Yılmaz'dan +18'lik dizi bombası! Sosyal medyayı yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz bombayı patlattı ve G.O.R.A filminin sevilen karakteri Erşan Kuneri'yi ekrana taşımak istediğini açıkladı.

Cem Yılmaz'dan +18'lik dizi bombası! Sosyal medyayı yıktı

Son günlerin hem aşk hayatı hem filmleri ile en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü komedyen Cem Yılmaz 2020 yılının ilk dizi bombasını patlattı ve porno filmleri yapan Erşan Kuneri'nin hayatını çekmek istiyorum dedi.

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Son sinema filmi Karakomik filmleri ile gişede aradığını bulamayan Cem Yılmaz yeni bombasını Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında açıkladı. Kendisine birçok kişinin neden Erşan Kuneri'yi film yapmıyorsun sorusunu sorduğunu söyleyen Yılmaz beklenen açıklamayı yaptı.

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DİZİSİNİ YAPMAYI PLANLIYOR

Erşan Kuneri, porno film yapımcısı bir karakter. Cem Yılmaz, bu karakterin seks filmleri dönemine denk geldiğini hatırlattı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, “GORA filminde ‘Türkiye’de neden bilim kurgu çekilmiyor’a ait bir skeçte bir kahramandı.Komik bir karakter. Bir niyetim var, Erşan Kuneri ile ilgili bir şey yapma niyeti… Sinema filmi yapmakla ilgili çekincem belki haklı bir şeye dokunuyor. Çünkü, dil, muhataplar, filmin +18 yemesi meselesi ile uğraşmamak için başka bir platforma yapmayı planlıyorum, bir dizisini. Bir dizi yapmayı düşünüyorum Erşan Kuneri hayatı ve eserleri diye…” açıklamasında bulundu.

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Yılmaz'ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada Erşan Kuneri günün konusu oldu ve yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz, erşan kuneri, dizi, porno,

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