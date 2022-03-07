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Cem Yılmaz'dan akaryakıt zamlarına esprili gönderme: Sosyal medyada uydurulan bir şey

07.03.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, son günlerde üst üste gelen akaryakıt zamlarıyla ilgili sosyal medyadan esprili bir paylaşım yaptı. Yılmaz paylaşımında "Akaryakıt zammı vs. gibi şeyler duyuyorum etrafta. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey her dolmuşa gelmeyin" dedi.

Cem Yılmaz'dan akaryakıt zamlarına esprili gönderme: Sosyal medyada uydurulan bir şey

Sosyal medyada yaptığı gündem paylaşımlarıyla dikkat çeken Cem Yılmaz, akaryakıt zamlarına göndermede bulundu. Yılmaz'ın yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"YETER Kİ EL ELE VERELİM"

Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta. Kesinlikle katılmıyorum. Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey her dolmuşa gelmeyin! Eğer el ele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki el ele verelim"

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"SANATÇILAR DA SANATINI YAPSIN!"

Yılmaz diğer bir paylaşımında ise sanatçıların gündemle ilgili yorumlarına eleştirenlere gönderme yaptı. Ünlü komedyen "Sanatçılar da sanatını yapsın! Bitti gitti :)) Artık bunları öğrenin yahu! Kaç kere söylendi yani bunlar! Bazen gerçekten insanları anlayamıyorum. Lütfen el ele verelim artık" ifadelerini kullandı.
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Cem Yılmaz
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