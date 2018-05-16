Cem Yılmaz'dan anlamlı hareket!

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Four Seasons Hotel Bosphorus’ta, ‘Bir Dünya Çiçek Projesi’ni tanıttı. Eğitime destek amacıyla düzenlenen ‘Mutlu Bir Gül’ davetinde, aralarında Cem Yılmaz, Arzu Kaprol, Derin Mermerci, Güneri Cıvaoğlu ve Nil Karaibrahimgil’in de bulunduğu 14 ünlünün kendi yaratıcılıklarına göre şekillendirdikleri güllerin satışı yapıldı. Elde edilen gelirle, gençlere daha fazla burs imkanı sağlanması hedeflendi.

Cem Yılmaz gecede, biri kendisi, diğeri ise TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç adına, TEV yurt dışı sanat bursiyeri Yalçın Bilgin tarafından tasarlanan çiçeği müzayedede satışa sundu. Komedyen, Bilgin’in tasarladığı çiçeği satın alarak vakfa, 110 bin TL destek oldu. Yılmaz’ın kendi çiçeğini ise Astay Yönetim Kurulu Üyesi Osman Hulusi Toprak, 70 bin TL vererek satın aldı. Yılmaz, böylelikle vakfa 180 bin TL gelir sağladı.



