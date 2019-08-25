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Cem Yılmaz'dan ayrılık açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli haklarında çıkan ayrılık iddialarına şakayla karışık yanıt verdi. Yılmaz sorulara "Ben iddia oynamıyorum" dedi.

Cem Yılmaz'dan ayrılık açıklaması

Komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, Marmaris sonrası tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Önceki gün Yalıkavak'ta görüntülenen ikili, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Yılmaz, "Hakkınızda çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorularına, "Ben iddia oynamıyorum" diyerek esprili bir yanıt verdi. Habertürk'ün haberine göre; Yılmaz, gençlik aşısı yaptırdığına dair çıkan haberlere ise, "Ben de sizin gibi internetten okuyorum ve gülüyorum" diyerek yanıt verdi.

AYRILIK İDDİASI

1,5 yıldır aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ın evinden ayrıldığı öne sürülmüştü. İkilinin yakın arkadaşlarının devreye girerek, çifti barıştırmaya çalıştığı söylenmişti.

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Cem Yılmaz Cem Yılmaz ayrılık

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