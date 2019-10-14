Cem Yılmaz'dan Ayşegül Aldinç'e yanıt: Ben mekanın işçisiyim

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ile ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, izlediği gösterisi sonrasında Yılmaz’la çekilmiş bu fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düşmüştü:

'Mekanın Sahibi' gibi bir geyik var ya son dönemlerde. Hani çıkılan iri yarı sahnelerin paylaşılamadığı… İşte söze bununla girmek istemezdim ama benim gibi düşünen milyonlarca da, gelmiş geçmiş çıkılan bütün mekanların sahibi Cem Yılmaz'dır.

Onu yıllar önce Beyoğlu'nda Leman Kültür'de, o minicik platforma ilk çıktığında seyrettiğimi yıllardır gururla söyler, bununla gönenir dururum. Her gösterisini merakla bekler, gittiğim hepsinden de beklediğime değerek büyük bir sevgi ve hayranlıkla mutlu mesut evime dönerim. 6 sene sonra İstanbul'daki ilk gösterilerinden birinde daha ona kavuşmak yine ne mutluydu, ne güzeldi anlatamam.

Onu diğerlerinden ayıran en önemli nosyonlar; bilgisi, görgüsü, merakı, vefası, ve her şeyden önemlisi iyi bir insan olması. Orantısız zekasından zaten sual olunamaz. Son gösterisi Diamond Elite Platinum'un bir bölümünde da tam da yukarıda saydığım özelliklerle donanmamışları sarakaya alıyor.