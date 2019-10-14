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Cem Yılmaz'dan Ayşegül Aldinç'e yanıt: Ben mekanın işçisiyim

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

Ayşegül Aldinç Cem Yılmaz ile ilgili yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Yılmaz'dan Aldinç'e ise yanıt gecikmedi. Cem Yılmaz'ın yorumuna beğeni yağdı.

Cem Yılmaz'dan Ayşegül Aldinç'e yanıt: Ben mekanın işçisiyim

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ile ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, izlediği gösterisi sonrasında Yılmaz’la çekilmiş bu fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düşmüştü:

'Mekanın Sahibi' gibi bir geyik var ya son dönemlerde. Hani çıkılan iri yarı sahnelerin paylaşılamadığı… İşte söze bununla girmek istemezdim ama benim gibi düşünen milyonlarca da, gelmiş geçmiş çıkılan bütün mekanların sahibi Cem Yılmaz'dır.

Onu yıllar önce Beyoğlu'nda Leman Kültür'de, o minicik platforma ilk çıktığında seyrettiğimi yıllardır gururla söyler, bununla gönenir dururum. Her gösterisini merakla bekler, gittiğim hepsinden de beklediğime değerek büyük bir sevgi ve hayranlıkla mutlu mesut evime dönerim. 6 sene sonra İstanbul'daki ilk gösterilerinden birinde daha ona kavuşmak yine ne mutluydu, ne güzeldi anlatamam.

Onu diğerlerinden ayıran en önemli nosyonlar; bilgisi, görgüsü, merakı, vefası, ve her şeyden önemlisi iyi bir insan olması. Orantısız zekasından zaten sual olunamaz. Son gösterisi Diamond Elite Platinum'un bir bölümünde da tam da yukarıda saydığım özelliklerle donanmamışları sarakaya alıyor.

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Bir sanatçıyı sanatçı yapan özelliklerin en önemlilerine sahip olduğu için en çok onun hakkı var buna. Ben de sahne sanatlarıyla iştigal ettiğim için tarifi ”sanatçılık” üzerinden vermem normal. Yolun doğrusu “doğru insan” olmaya çıkıyor zira; doğruya doğru.

"ÖNCE İNSAN EVLADI OLMALI"

Kendimi bildim bileli bir sanatçıyı sadece yeteneği üzerinden tarif edemedim. Benim için sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan bir insan önce insan evladı olmalı. Sesini tavrından, suretini bilgisinden, zekasını başkalarına olan davranış biçiminden ayıramam.

Çok şey istiyorum farkındayım! Özetle altını çizdiğim bütün olumlu özellikleri onda bulduğum için; onu ben de çoğunuz gibi gönlümün baş köşesine koyuyorum. İyi ki varsın Cem Yılmaz seni tarife ne desem az…"

"BEN MEKANIN İŞÇİSİYİM"

Cem Yılmaz'dan Ayşegül Aldinç'in bu paylaşımına yanıt gecikmedi. Ünlü komedyen, şarkıcının paylaşımına, "Şu kısa hayatımda duyduğum en güzel yorumun senden gelmesi beni çok mutlu etti Ayşegül. Ne kadar mutlu oldum. Ben mekanın işçisiyim, sahibine Allah kolaylık versin" cevabını verdi.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
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Cem Yılmaz Cem Yılmaz, CMYLMZ Ayşegül Aldinç

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